Испытайте настоящий адреналин во время пилотажа на самолете EXTRA 330 с перегрузками до 10 G. Насладитесь захватывающими фигурами высшего пилотажа и панорамным видом на Рас-эль-Хайму, горы и пустыню.
Описание экскурсии
Экстремальный пилотаж на самолёте EXTRA 330 Погрузитесь в мир элитного экстрима с пилотажем Action
Flight Aerobatic. Опытные пилоты проведут вас через комплекс сложных фигур высшего пилотажа с ошеломляющими перегрузками до 10 G при скорости до 400 км/ч. Самолёт-чемпион и панорамные виды Вы испытаете полёт на самолёте EXTRA 330 — чемпионе мира среди самолётов без ограничений и участнике Red Bull Air Race. Насладитесь 360-градусным видом на побережье Рас-эль-Хаймы, горы и красивейшую пустыню. Наши самолёты называют «небесными Ferrari» — они специально созданы для сложных аэробатических фигур, дарящих уникальные эмоции и заряд адреналина. Важная информация:
- Что взять с собой: виза (если требуется), паспорт (копия принимается), фотография паспортного размера, удостоверение личности (копия принимается).
- Не допускается: туфли на высоком каблуке, камеры, алкоголь и наркотики, ботинки, электрические инвалидные коляски, мобильные телефоны, свободная одежда.
- Для согласования с службой безопасности аэропорта необходимо предоставить паспорт и фото, действующую визу и национальное удостоверение эмиратов (для резидентов), рабочий мобильный телефон, форму отказа от ответственности;
- Бронирование окончательное и возврату не подлежит (кроме плохой погоды); деньги не возвращаются за неявку и позднюю отмену;
- Полёты зависят от погодных условий и могут быть отменены.
- Продолжительность полёта около 25 минут; общая длительность экскурсии около 3 часов.
- Не подходит для: детей до 12 лет, беременных женщин, боящихся высоты, с высотной болезнью, весом более 110 кг, с хроническими заболеваниями и старше 95 лет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктаж с пилотом
- Подбор полётного костюма и шлема
- 20-минутный полёт
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
JW8R+GQG Рас-эль-Хайма - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
26 янв 2025
Отлично, это был подарок на день рождения моего брата. И онбыл в полном восторге
