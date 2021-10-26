М Марина 5

Всем привет) если вы впервые в Эмиратах(особенно не в Дубае) - обязательно езжайте с Юрием в Дубай! И даже если вы были в Дубае много раз, Юра все равно найдёт, чем вас удивить)) Классно поездили целый день, много увидели, вкусно покушали, желающие много фоткались, благо, Юрий знает все подъезды и входы-выходы, так что время на это не теряли) Очень хочется поблагодарить Юру за отличный день, интересные разговоры, за то, что подстраивался под нас и за ценные советы) а от всех наших родственников отдельное спасибо за Dates Syrup))) мы бы сами его не купили) всем зашёл на "ура"! Юра, спасибо большое за этот тёплый во всех смыслах день! ❤️