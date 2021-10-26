Все экскурсии в Рас-эль-Хайме
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Рас-эль-Хайме – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 19 ⭐ отзывов, цены от $300. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Рас-эль-Хайме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ОАЭ на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
$300
за 1-4 чел.
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы
Последние отзывы «Экскурсии Рас-эль-Хаймы»
- ММарина26 октября 2021Всем привет) если вы впервые в Эмиратах(особенно не в Дубае) - обязательно езжайте с Юрием в Дубай! И даже если вы были в Дубае много раз, Юра все равно найдёт, чем вас удивить)) Классно поездили целый день, много увидели, вкусно покушали, желающие много фоткались, благо, Юрий знает все подъезды и входы-выходы, так что время на это не теряли) Очень хочется поблагодарить Юру за отличный день, интересные разговоры, за то, что подстраивался под нас и за ценные советы) а от всех наших родственников отдельное спасибо за Dates Syrup))) мы бы сами его не купили) всем зашёл на "ура"! Юра, спасибо большое за этот тёплый во всех смыслах день! ❤️
- ССергей11 октября 2021Мы в восторге! Получили отличные впечатления от экскурсии в Дубай. За один день увидели все - от рыбацкого посёлка до образования огромного мегаполиса. Поездка построена с огромным комфортом, учитывая жаркий климат. Наш гид Юрий замечательно рассказал и показал самые интересные места в городе. Посмотрели рабочие кварталы эмигрантов, современные небоскрёбы, дворцы шейхов и вилы знаменитостей. И все это собрано в одном месте! По таким местам Вас не привезут гиды из отелей. Очень порадовал индивидуальный подход к нашим пожеланиям. Общаться было легко и интересно. Отдельное спасибо за совместный вкусный ужин. Чувствуешь себя очень комфортно, как при встрече со старым другом. Советуем всем запланировать эту поездку! Получите незабываемые впечатления!
- ККирилл11 октября 2021Хочу выразить огромную благодарность Юрию за замечательную экскурсию, которую он для нас провёл 6 октября! День в Дубае пролетел практически незаметно, посмотрели всё, что можно посмотреть за один день, посетили все основные "знаковые" места - старый город, Пальма Джумейру, Дубай Марину, поднялись на Бурдж Халифу, посмотрели шоу фонтанов. Юрий замечательный рассказчик, и имеет в запасе много историй из своей жизни в ОАЭ. Рекомендую данную экскурсию!