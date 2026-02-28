Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Рас-эль-Хаймы! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от $364 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из тихого Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от $330 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай без границ - из Рас-эль-Хаймы до небоскрёбов
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя ключевые локации и узнайте историю трансформации города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $243
$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Рас-эль-Хаймы)
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где прошлое встречается с будущим. Уникальные небоскрёбы и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от $598 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Красные пески, жемчуг и деревня призраков: мистический Рас-эль-Хайма
Исследуйте Рас-эль-Хайму, где Восток оживает! Уникальные пейзажи, история и контрасты ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: В вашем отеле или другом удобном вам месте
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $330 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от $420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальный тур из Рас-эль-Хаймы в Дубай: главные символы города
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$260 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
За один день посетите два ярких эмирата, ощутите их атмосферу и узнайте много нового. Ваша поездка станет насыщенной и запоминающейся
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Рас-Эль-Хаймы в Дубай и обратно: день на ваш вкус
Выбирайте топовые локации и гуляйте с удовольствием - о дороге позаботится водитель
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Дубай
Город будущего без спешки - комфорт в пути, главные достопримечательности и лучшие фотолокации
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Волшебный Дубай: из Рас-эль-Хаймы в город будущего
Откройте для себя многослойный Дубай, где мечты становятся реальностью. Узнайте историю мегаполиса и насладитесь видами на небоскрёбы и каналы
Начало: У торгового центра Al Hamra Mall
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, 09:45 и 10:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$84 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
Адреналин и магия востока в поездке из Рас-эль-Хаймы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 15:30
10 авг в 15:30
12 авг в 15:30
$65 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Рас-эль-Хайме
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от $49 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тот самый Дубай из Рас-эль-Хаймы
Открыть для себя город небоскрёбов и подняться на самый высокий из них
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от $245
$350 за всё до 4 чел.
-
25%
Мини-группа
до 6 чел.
Впервые в Дубай - из Рас-эль-Хаймы
Путешествие в Дубай из Рас-эль-Хаймы подарит вам возможность увидеть самые знаковые места города и ощутить его неповторимый ритм
Начало: У вашего отеля в Рас-эль-Хайме
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$105
$140 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Добро пожаловать в Дубай, где встречаются традиции и инновации. Пальма Джумейра, Дубай Молл и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 13:00, 13:15, 13:30 и 13:45
Сегодня в 13:00
10 авг в 13:00
$125 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Рас-Эль-Хаймы - в Фуджейру
Дом короля, мечеть Аль-Бидия, центр охраны гор, форт 16 века и многое другое - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $285
$299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем в Шарджу: остров Аль-Нур и жемчужины культурного эмирата
Насыщенная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $257 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день (из Рас-эль-Хаймы)
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 11:00
$135 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ: Рас-эль-Хайма и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от $80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Сад чудес и Глобал Вилладж
Трансфер в мир цветов и огней Дубая
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Рас-Эль-Хаймы в Абу-Даби и обратно: день на ваш вкус
Познакомиться со столицей ОАЭ в своём темпе и не думать о дороге
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $283 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная сказка Абу-Даби
Увидеть великолепные дворцы и величественные мечети в поездке из Рас-эль-Хаймы
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $550 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказка за горизонтом: путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай
Начало: Ваше место пребывания в Рас-эль-Хайме
Расписание: По договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$280
$350 за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
11 авг в 08:00
$143 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби - из Рас-Эль-Хаймы
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 10:30
10 авг в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 14:30-16:00, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
$45 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай с душой: индивидуальный тур из Рас-эль-Хаймы
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$332.50
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, суббота 12:00-13:30, в зависимости от распоряжения отеля.
12 авг в 12:00
15 авг в 12:00
$80 за человека
Рас-эль-Хайма считается самым привлекательным оазисом на Аравийском полуострове. Его удачное расположение между горами Ходжар и Персидским заливом дает возможность гостям страны попробовать пляжный отдых и купить экскурсионный тур в горные туристические центры. Климат в эмирате мягкий, жара практически не заметна. Местные законы разрешают спиртные напитки и не придираются к одежде туристов
Отдых в Рас-эль-Хайма сочетает в себе купание в теплом, ласковом море с прогулками по высокогорным террасам. Вы можете сегодня расслабляться на белоснежных пляжах, а завтра развлекаться в аквапарке с арктическим антуражем. Столица самого северного эмирата полна загадок и исторических достопримечательностей. Нужно всего лишь купить необходимый комплекс экскурсий на русском языке и ни о чем не заботиться. Отдых дикарем в мусульманских странах не лучшая идея, лучше все спланировать дома, еще до поездки в ОАЭ. Мы долгое время работаем в туристическом бизнесе и отобрали самые лучшие и интересные экскурсии. Ознакомьтесь с каталогом и оставляйте заявку, гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы
Последние отзывы на экскурсии
Б
Дата посещения: 27 фев 2026
Всё понравилось. Чётко по времени. Хорошая машина и аккуратный, приветливый водитель. Показал новые локации.
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И
Дата посещения: 24 фев 2026
Были на экскурсии по Дубаю ! Экскурсия насыщенная ,обзорная ! Хотелось бы побольше посмотреть ! Но время ограничено ! Локации
+1
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Т
Дата посещения: 28 дек 2025
Благодарим Анастасию за отличную организацию и оперативность☺️ Сегодня мы побывали уже на второй экскурсии и ни разу не пожалели, что
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С
Дата посещения: 15 дек 2025
Благодарим за прекрасно проведенное время. Приятное общение с начала бронирования и на протяжении всей экскурсии .Программа была построена по нашим пожеланиям. Успели все, что планировали. Билеты для платного посещения достопримечательностей все сделал сам, нам оставалось только наслаждаться видами. Однозначно рекомендуем!
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Р
Дата посещения: 16 ноя 2025
Вежливый и грамотный экскурсовод. По пути в Дубай рассказал историю ОАЭ, было интересно слушать. Также позволил на дороге остановиться и
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А
Дата посещения: 14 сен 2025
Все хорошо. Увидели что хотели. Насыщенно. В 9-00 уехали из отеля, дорогой подробно гид рассказал о истории Эмират, в процессе посещения мест про них. Вернулись к ужину . Рекомендую .
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Т
Дата посещения: 31 авг 2025
Были на экскурсии с Нодиром 31.08.25. Он нас отвёз туда, куда мы хотели, учёл все наши пожелания. В машине было
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А
Дата посещения: 24 июл 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне, без преувеличения. Шахзод пунктуальный, вежливый, добродушный парень. Рассказал много интересного о Дубае, в целом об
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К
Дата посещения: 5 мая 2025
Очень понравилась экскурсия!! Гид Шахзод учел все наши пожелания, составил удобный маршрут: всё успели посмотреть, было максимально комфортно!
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А
Первое и очень важное, с чем мы столкнулись - это пунктуальность. За нами в отель приехали заранее. По дороге в
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Всего 939 отзывов в Рас-эль-Хайме
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Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме
Самые популярные экскурсии в Рас-эль-Хайме
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Что посмотреть в Рас-эль-Хайме
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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