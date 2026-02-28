Местные экскурсоводы

Отдых в Рас-эль-Хайма сочетает в себе купание в теплом, ласковом море с прогулками по высокогорным террасам. Вы можете сегодня расслабляться на белоснежных пляжах, а завтра развлекаться в аквапарке с арктическим антуражем. Столица самого северного эмирата полна загадок и исторических достопримечательностей. Нужно всего лишь купить необходимый комплекс экскурсий на русском языке и ни о чем не заботиться. Отдых дикарем в мусульманских странах не лучшая идея, лучше все спланировать дома, еще до поездки в ОАЭ. Мы долгое время работаем в туристическом бизнесе и отобрали самые лучшие и интересные экскурсии. Ознакомьтесь с каталогом и оставляйте заявку, гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы