Ferrari World — это первый в мире тематический парк, вдохновленный Ferrari и предлагающий ни с чем не сравнимые впечатления для своих посетителей! Здесь вы найдете занятия на любой вкус: экстремальные аттракционы для любителей острых ощущений, развлечения для подростков и безопасные детские карусели.
Ближайшие даты:
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$140
|Детский (3-11 лет)
|$120
|Детский (0-2 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает: Захватывающий и головокружительный парк Феррари прекрасно подойдёт как для любителей экстремальных аттракционов, так и для тех, кто путешествует с детьми. Здесь находится знаменитая самая быстрая в мире «Формула Росса», которая разгоняется подобно гоночному автомобилю F1, а аттракцион «Летающие Ассы» даст почувствовать скорость полёта. Огромное количество автомобилей Феррари, интерактивные аттракционы, выставки и представления раскрасят ваш день яркими красками! Важная информация:
- Форма одежды — smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- В целях безопасности для посещения некоторых аттракционов действуют ограничения по росту (выше 1,4 м. и ниже 1,95 м).
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 08:00-09:30
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Входной билет в тематический парк Феррари
- Безлимитное посещение всех аттракционов парка (кроме картинга)
- Питание в парке
Что не входит
- Русскоговорящий сопровождающий
- Картинг
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 08:00-09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Форма одежды — smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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