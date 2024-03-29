Форма одежды — smart casual.

При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.

С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.

В целях безопасности для посещения некоторых аттракционов действуют ограничения по росту (выше 1,4 м. и ниже 1,95 м).

Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Что вас ожидает: Захватывающий и головокружительный парк Феррари прекрасно подойдёт как для любителей экстремальных аттракционов, так и для тех, кто путешествует с детьми. Здесь находится знаменитая самая быстрая в мире «Формула Росса», которая разгоняется подобно гоночному автомобилю F1, а аттракцион «Летающие Ассы» даст почувствовать скорость полёта. Огромное количество автомобилей Феррари, интерактивные аттракционы, выставки и представления раскрасят ваш день яркими красками! Важная информация: