Испытайте волнение полёта на сверхлёгком самолёте в авиационном клубе Al Jazirah в Рас-эль-Хайме. Насладитесь захватывающими видами золотых пустынь и мерцающих побережий с высоты птичьего полёта. Возьмите управление в свои руки и создайте впечатления, которые останутся в памяти надолго.
Описание экскурсииУправляйте собственным сверхлёгким самолётом Подарите себе прилив адреналина, поднявшись в небо в авиационном клубе Al Jazirah под руководством опытных пилотов. Почувствуйте манёвренность и свободу, управляя самолётом с видом на бескрайние золотые пустыни и сверкающее побережье. Делайте захватывающие фотографии с воздуха и наслаждайтесь безопасной и вдохновляющей обстановкой. Это приключение идеально подходит как для искателей острых ощущений, так и для тех, кто хочет пополнить свой список желаний. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, камера, удобная одежда.
- Не допускается: курение, алкоголь и наркотики.
- Вам будет предложено подписать форму отказа от ответственности.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами сердца, людей с боязнью высоты.
Что включено
- Полёт на сверхлёгком самолёте с гидом
- Опытный пилот
- Инструктаж по безопасности и оборудование
- Возможность управлять самолётом самостоятельно
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Al Jazeera Al Hamra - Ras Al Khaimah - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
10 дек 2024
Отличный опыт полёта с Сидом!
Н
Никита
22 авг 2024
Авиационный клуб Jazirah — одно из лучших мест для всех, кто любит летать. Всё оборудование в отличном состоянии, атмосфера гостеприимная и профессиональная. Особая благодарность капитану Вакасу за его знания, терпение
В
Вероника
20 мая 2024
Незабываемое впечатление, обязательно стоит включить в список желаний. Команда была замечательной — от встречи до пилотов, которые сделали весь опыт по-настоящему особенным
