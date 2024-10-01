Покорите небо над горами Хаджар! Пролетите 5 километров по шести зиплайнам, соединяющим скалы и каньоны Джебель-Джайса, и пересеките самый высокий в ОАЭ небесный мост. Панорамные виды, скорость и чистый восторг гарантированы.
Описание билетаПолёт над горами Хаджар Почувствуйте свободу и адреналин, пролетая над впечатляющими скалами и каньонами гор Джебель-Джайс. Путешествие проходит по шестиступенчатому маршруту, длина которого составляет около 5 км, со скоростью до 60 км/ч — идеальное сочетание драйва и красоты. Соединяя платформы на склонах гор, вы увидите мир с высоты птичьего полёта. Каждый зиплайн длиной от 337 метров до более километра подарит новые виды и новые эмоции. Самый высокий небесный мост ОАЭ Завершающий этап маршрута — переход по небесному мосту на высоте 1250 м. над уровнем моря и 300 м. над землёй. Сделайте паузу, насладитесь пейзажем, запечатлейте момент и отправляйтесь на финальный полёт. После часа в небе вам непременно захочется повторить это снова. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, удобную или спортивную обувь, лёгкую спортивную одежду.
- Не допускается: туфли на высоком каблуке, сандалии или шлёпанцы, юбки, свободная одежда.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, людей весом более 100 кг или менее 40 кг, людей ростом ниже 130 см.
Ответы на вопросы
Что включено
- Снаряжение
- Инструктаж по технике безопасности
- Бесплатная парковка
- Бесплатный трансфер по парковочной зоне до Центра приветствия
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
- Еда и напитки
- Аренда камеры
Место начала и завершения?
W4VR+FX7 - Wadi Shehah - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
1 окт 2024
Это было очень весело! Экскурсия чуть больше часа, а виды — просто потрясающие. Мой спутник не очень любит высоту, но инструкторы были невероятно добры и поддерживали на каждом этапе — с таким пейзажем страхи забываются! Рекомендую всем!
А
Андрей
22 авг 2024
Захватывающее приключение! Огромная благодарность Ричи и Маурицу за профессионализм и высокий стандарт сервиса — буквально на высоте. 🤗
Е
Елизавета
1 апр 2024
Отличная команда, а впечатления — просто космические!
