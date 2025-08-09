Погрузитесь в приключение по пустынным дюнам на автомобиле 4x4 с короткой прогулкой на верблюде. Проведите вечер в аутентичном бедуинском оазисе с ужином-барбекю, шоу танца живота и сэндбордингом. Вкус, культура и экстрим в одном туре!
Описание экскурсии
Увлекательное сафари с поездкой по дюнам Отправьтесь в 45-минутное путешествие на автомобиле 4x4 по живописным пустынным дюнам Рас-эль-Хаймы. Испытайте короткую, но незабываемую поездку на верблюде и попробуйте сэндбординг — активное развлечение на песчаных склонах. Вечер в бедуинском оазисе Вас ждет ужин-барбекю в единственном аутентичном бедуинском лагере с закусками и шведским столом. Наслаждайтесь напитками, живописью хной и завораживающими шоу — танцем живота и танцем огня. Важная информация:
Не подходит для: дети младше 2 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями спины, люди с заболеваниями сердца, люди старше 80 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бедуинский оазис
- Пустыня
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- 45 минут экстремальной езды по пустынным дюнам на автомобиле 4x4
- Короткая поездка на верблюде
- Сэндбординг
- Вечерние закуски
- Напитки: вода, чай и кофе
- Развлекательные шоу, включая танец живота и огненное представление
- Ужин «шведский стол»
- Роспись хной
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки (по желанию, за дополнительную плату)
- Сувениры и фотографии (можно приобрести дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не подходит для: дети младше 2 лет
- Беременные женщины
- Люди с заболеваниями спины
- Люди с заболеваниями сердца
- Люди старше 80 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
9 авг 2025
Прекрасная поездка — водитель был дружелюбным, разговорчивым и действительно профессиональным. Багги доставили удовольствие даже нашему ребёнку (3 года). Атмосфера в лагере замечательная, все активности были отлично организованы и интересны, а еда просто великолепна! Весь персонал был очень заботливым — заслуживают пять звёзд и нашу огромную благодарность!
И
Илья
7 мар 2025
Гид был отличный и всегда вовремя. Очень рекомендую этот тур тем, кто хочет познакомиться с арабской культурой. Всё включено, кроме катания на квадроциклах, так что стоит своих денег.
В
Варвара
4 ноя 2024
Великолепное пустынное приключение! Еда была очень вкусной, особенно запомнилось огненное шоу.
К
Кирилл
18 окт 2024
Наш гид на сафари был потрясающим, всегда учитывал наши эмоции и делал смелые подъёмы и повороты на дюнах. Развлекательная программа в лагере была веселой, а еда — отличной за такую цену. Гид с радостью фотографировал нас, что значительно сэкономило наши деньги. Рекомендую эту экскурсию всем!
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы
Групповая
до 20 чел.
Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
Адреналин и магия востока в поездке из Рас-эль-Хаймы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$53 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 дек в 15:00
$105 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 14:30-16:00, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 дек в 15:00
$45 за человека