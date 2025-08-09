Увлекательное сафари с поездкой по дюнам Отправьтесь в 45-минутное путешествие на автомобиле 4x4 по живописным пустынным дюнам Рас-эль-Хаймы. Испытайте короткую, но незабываемую поездку на верблюде и попробуйте сэндбординг — активное развлечение на песчаных склонах. Вечер в бедуинском оазисе Вас ждет ужин-барбекю в единственном аутентичном бедуинском лагере с закусками и шведским столом. Наслаждайтесь напитками, живописью хной и завораживающими шоу — танцем живота и танцем огня. Важная информация:

Не подходит для: дети младше 2 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями спины, люди с заболеваниями сердца, люди старше 80 лет.