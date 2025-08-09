Мои заказы

Сафари по пустынным дюнам с ужином-барбекю и традиционными развлечениями

Погрузитесь в приключение по пустынным дюнам на автомобиле 4x4 с короткой прогулкой на верблюде. Проведите вечер в аутентичном бедуинском оазисе с ужином-барбекю, шоу танца живота и сэндбордингом. Вкус, культура и экстрим в одном туре!
5
4 отзыва
Сафари по пустынным дюнам с ужином-барбекю и традиционными развлечениями
Сафари по пустынным дюнам с ужином-барбекю и традиционными развлечениями
Сафари по пустынным дюнам с ужином-барбекю и традиционными развлечениями

Описание экскурсии

Увлекательное сафари с поездкой по дюнам Отправьтесь в 45-минутное путешествие на автомобиле 4x4 по живописным пустынным дюнам Рас-эль-Хаймы. Испытайте короткую, но незабываемую поездку на верблюде и попробуйте сэндбординг — активное развлечение на песчаных склонах. Вечер в бедуинском оазисе Вас ждет ужин-барбекю в единственном аутентичном бедуинском лагере с закусками и шведским столом. Наслаждайтесь напитками, живописью хной и завораживающими шоу — танцем живота и танцем огня. Важная информация:
Не подходит для: дети младше 2 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями спины, люди с заболеваниями сердца, люди старше 80 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бедуинский оазис
  • Пустыня
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • 45 минут экстремальной езды по пустынным дюнам на автомобиле 4x4
  • Короткая поездка на верблюде
  • Сэндбординг
  • Вечерние закуски
  • Напитки: вода, чай и кофе
  • Развлекательные шоу, включая танец живота и огненное представление
  • Ужин «шведский стол»
  • Роспись хной
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки (по желанию, за дополнительную плату)
  • Сувениры и фотографии (можно приобрести дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не подходит для: дети младше 2 лет
  • Беременные женщины
  • Люди с заболеваниями спины
  • Люди с заболеваниями сердца
  • Люди старше 80 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
Даниил
9 авг 2025
Прекрасная поездка — водитель был дружелюбным, разговорчивым и действительно профессиональным. Багги доставили удовольствие даже нашему ребёнку (3 года). Атмосфера в лагере замечательная, все активности были отлично организованы и интересны, а еда просто великолепна! Весь персонал был очень заботливым — заслуживают пять звёзд и нашу огромную благодарность!
И
Илья
7 мар 2025
Гид был отличный и всегда вовремя. Очень рекомендую этот тур тем, кто хочет познакомиться с арабской культурой. Всё включено, кроме катания на квадроциклах, так что стоит своих денег.
В
Варвара
4 ноя 2024
Великолепное пустынное приключение! Еда была очень вкусной, особенно запомнилось огненное шоу.
К
Кирилл
18 окт 2024
Наш гид на сафари был потрясающим, всегда учитывал наши эмоции и делал смелые подъёмы и повороты на дюнах. Развлекательная программа в лагере была веселой, а еда — отличной за такую цену. Гид с радостью фотографировал нас, что значительно сэкономило наши деньги. Рекомендую эту экскурсию всем!

Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы

Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
На машине
6.5 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сафари в красной пустыне Руб-эль-Хали
Адреналин и магия востока в поездке из Рас-эль-Хаймы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$53 за человека
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
На квадроциклах
Багги
5 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 дек в 15:00
$105 за человека
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
7 часов
28 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 14:30-16:00, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 дек в 15:00
$45 за человека
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме