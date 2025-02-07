Начните день с незабываемого приключения — полёта на воздушном шаре над пустыней Рас-эль-Хаймы.
На рассвете перед вами откроются золотые дюны, бескрайние горизонты и дикая природа Северных Эмиратов.
После полёта вас ждут лёгкие закуски в пустыне, сафари заезд по дюнам и памятный сертификат о вашем путешествии.
Описание экскурсииВолшебство рассвета в пустыне Ваше утро начнётся с удобного трансфера к месту запуска в сердце пустыни. Станьте свидетелем, как огромный воздушный шар наполняется пламенем и готовится к полёту, и сделайте яркие фотографии на память. Полет над дюнами и дикой природой Во время плавного полёта продолжительностью 50–70 минут вы увидите потрясающие панорамы золотых дюн, горные горизонты и удивительную природу. Над пустыней можно встретить верблюдов, диких ослов, пустынных лис и сернобыков. Каждое путешествие уникально и зависит от лёгкого ветра, который становится вашим проводником. Закуски в пустыне и сафари После приземления вас угостят лёгкими закусками и бокалом игристого виноградного сока — в европейской традиции празднования полётов. Затем экскурсия продолжится 20‑минутным сафари на вездеходе с кондиционером по живописным дюнам пустыни. В завершение вы получите именной сертификат от пилота, который станет символом этого незабываемого утра над просторами Северных Эмиратов. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, солнцезащитные очки, шляпу, головной платок, обувь с закрытым носком.
- Не допускается: домашние животные (за исключением собак‑поводырей), негабаритный багаж, курение, напитки в автомобиле, алкоголь и наркотики, кормление животных, фейерверки, взрывчатые вещества, алкогольные напитки в автомобиле, нагота.
- Полёты проводятся с октября по май и зависят от погодных условий и силы ветра.
- Не подходит для: детей до 5 лет, беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, людей ростом ниже 135–140 см, людей с нарушениями зрения или слуха, людей старше 75–95 лет, путешественников, страдающих высотной болезнью, а также недавно перенёсших операции.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Чай, кофе и печенье перед полётом
- Инструктаж по безопасности
- Полёт на воздушном шаре продолжительностью 50-60 минут
- Шампанское (по желанию) и лёгкие закуски после приземления
- Небольшие истории и факты о полётах на шарах от вашего пилота
- Памятный сертификат о полёте с подписью пилота
- Групповая фотография с пилотом
- Сафари по пустыне
- По особым случаям (день рождения, годовщина, помолвка) - по предварительному запросу организаторы подготовят небольшой сюрприз
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
7 фев 2025
Всё было идеально организовано от начала и до конца — безупречный опыт!
С
София
31 окт 2024
От трансфера до возвращения — всё прошло на высшем уровне. Персонал был очень внимательным, пилот — доброжелательным и готовым делиться интересной информацией. Особенно приятно, что организаторы уделяют внимание «особым случаям», добавляя тёплые штрихи. Смотреть рассвет с воздушного шара было невероятно красиво — однозначно стоит попробовать! Спасибо команде за ещё одно особенное воспоминание
Д
Дмитрий
22 сен 2024
Это впечатление невозможно описать словами — настоятельно рекомендую! Восход солнца над Рас‑эль‑Хаймой просто завораживает. Экскурсия была отлично спланирована, команда профессиональная и дружелюбная. В завершение нас ждали игристое вино, лёгкий завтрак и памятный сертификат.
