Страховка для ОАЭ – какие документы нужно оформлять и что может случиться, если вы уедете за границу без полиса. Ознакомьтесь подробно с информацией, купите страховку по лучшей цене сравнив компании и летите на отдых спокойно.

Отвечаем на самые популярные вопросы по визе и полису ВЗР:

Обязательна ли страховка для россиян?

Согласно действующему законодательству, с 2013 года граждане России и других стран, въезжающие в ОАЭ, должны иметь обязательную медицинскую страховку. Если у туриста нет данного документа, он не может рассчитывать на получение бесплатной экстренной медицинской помощи в чужой стране и могут быть проблемы при прохождении границы.

Какая страховка нужна для визы?

Чтобы поехать в Объединенные Арабские Эмираты, виза не нужна. Достаточно иметь паспорт, туристическую путевку и документы на детей, если они путешествуют с вами. После коронавируса правила въезда немного изменились. Путешественник должен обязательно иметь справку о вакцинации. Также туристу необходимо сделать ПЦР-тест за 72 часа до планируемой поездки.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Обычная страховка от туристического оператора гарантирует выплаты в определенных случаях, предусмотренных полисом. Расширенная страховка увеличит не только список услуг, но и сумму выплат.

Какие опасности ждут в стране?

В чужой стране путешественника могут поджидать различные неприятности. ДТП, падение с высоты, некачественные продукты питания, укус экзотического насекомого – это может случиться в любом месте. Но если вы находитесь за границей, вам тяжелее получить качественное лечение.

На что при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

ОАЭ – достаточно дорогое направление для туризма и лечения, поэтому туристам лучше выкупать полисы с хорошим покрытием. Важно, чтобы ваша страховка покрывала следующие случаи:

Экстренная медицинская помощь;

Амбулаторное лечение за границей;

Возмещение материальных средств за телефонные звонки в роуминге;

Срочная стоматология;

Неожиданная покупка лекарственных средств по рецепту местных врачей.

Какие опции особенно нужно выделить?

При оформлении полиса следует выделить следующие пункты:

Помощь при получении травм во время купания в море или путешествия по пустыне;

Риск заражения Covid-19 при общении с людьми;

Неожиданная отмена путешествия;

Обеспечение помощи при стихийных бедствиях;

Купирование симптомов при обострении хронических болезней.

Когда нужно страховаться?

Покупать страховой полис лучше заранее до предполагаемой поездки. Если вы уже находитесь в другой стране, вы можете оформить документ онлайн. Но это обойдется несколько дороже, поэтому позаботьтесь о наличии страховки перед вылетом.

Какую страховку выбрать?

Заполните форму онлайн, указав свой возраст, выбранную страну для путешествия, дата вылета и возвращения. Добавьте других путешественников, если вы планируете отдых с семьей или в компании верных товарищей. Подберите необходимые вам опции и запросите расчет стоимости на электронную почту. Оплатите услугу и получите полис на свой электронный адрес.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Если ваш страховой случай наступил, обратитесь за поддержкой к своему ассистансу. Зайдите в виртуальный чат и подробно объясните возникшую проблему. Некоторые страховые компании предоставляют мессенджеры для двустороннего общения.

Что НЕ нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Покрытие страхового полиса не предусматривает самостоятельное обращение в клинику, если вы находитесь в чужой стране. Для начала следует уведомить ассистанса и действовать по его указаниям. Старайтесь не употреблять алкогольные напитки, так как при алкогольном опьянении, вам может быть отказано в покрытии страховых расходов.

На каком уровне медицина в стране?