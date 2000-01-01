Страховка для ОАЭ

Туристический страховой полис ВЗР для ОАЭ

Сравнение медицинских страховок для путешествия в ОАЭ, включая покрытие от коронавируса 🦠 для россиян. Сколько стоит, как выбрать страховую компанию, можно ли купить от невыезда и обязательна ли она для туристов выезжающих в 2022 году
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Страховка для ОАЭ – какие документы нужно оформлять и что может случиться, если вы уедете за границу без полиса. Ознакомьтесь подробно с информацией, купите страховку по лучшей цене сравнив компании и летите на отдых спокойно.

Отвечаем на самые популярные вопросы по визе и полису ВЗР:

Обязательна ли страховка для россиян?

Согласно действующему законодательству, с 2013 года граждане России и других стран, въезжающие в ОАЭ, должны иметь обязательную медицинскую страховку. Если у туриста нет данного документа, он не может рассчитывать на получение бесплатной экстренной медицинской помощи в чужой стране и могут быть проблемы при прохождении границы.

Какая страховка нужна для визы?

Чтобы поехать в Объединенные Арабские Эмираты, виза не нужна. Достаточно иметь паспорт, туристическую путевку и документы на детей, если они путешествуют с вами. После коронавируса правила въезда немного изменились. Путешественник должен обязательно иметь справку о вакцинации. Также туристу необходимо сделать ПЦР-тест за 72 часа до планируемой поездки.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Обычная страховка от туристического оператора гарантирует выплаты в определенных случаях, предусмотренных полисом. Расширенная страховка увеличит не только список услуг, но и сумму выплат.

Какие опасности ждут в стране?

В чужой стране путешественника могут поджидать различные неприятности. ДТП, падение с высоты, некачественные продукты питания, укус экзотического насекомого – это может случиться в любом месте. Но если вы находитесь за границей, вам тяжелее получить качественное лечение.

На что при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

ОАЭ – достаточно дорогое направление для туризма и лечения, поэтому туристам лучше выкупать полисы с хорошим покрытием. Важно, чтобы ваша страховка покрывала следующие случаи:

  • Экстренная медицинская помощь;
  • Амбулаторное лечение за границей;
  • Возмещение материальных средств за телефонные звонки в роуминге;
  • Срочная стоматология;
  • Неожиданная покупка лекарственных средств по рецепту местных врачей.

Какие опции особенно нужно выделить?

При оформлении полиса следует выделить следующие пункты:

  • Помощь при получении травм во время купания в море или путешествия по пустыне;
  • Риск заражения Covid-19 при общении с людьми;
  • Неожиданная отмена путешествия;
  • Обеспечение помощи при стихийных бедствиях;
  • Купирование симптомов при обострении хронических болезней.

Когда нужно страховаться?

Покупать страховой полис лучше заранее до предполагаемой поездки. Если вы уже находитесь в другой стране, вы можете оформить документ онлайн. Но это обойдется несколько дороже, поэтому позаботьтесь о наличии страховки перед вылетом.

Какую страховку выбрать?

Заполните форму онлайн, указав свой возраст, выбранную страну для путешествия, дата вылета и возвращения. Добавьте других путешественников, если вы планируете отдых с семьей или в компании верных товарищей. Подберите необходимые вам опции и запросите расчет стоимости на электронную почту. Оплатите услугу и получите полис на свой электронный адрес.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Если ваш страховой случай наступил, обратитесь за поддержкой к своему ассистансу. Зайдите в виртуальный чат и подробно объясните возникшую проблему. Некоторые страховые компании предоставляют мессенджеры для двустороннего общения.

Что НЕ нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Покрытие страхового полиса не предусматривает самостоятельное обращение в клинику, если вы находитесь в чужой стране. Для начала следует уведомить ассистанса и действовать по его указаниям. Старайтесь не употреблять алкогольные напитки, так как при алкогольном опьянении, вам может быть отказано в покрытии страховых расходов.

На каком уровне медицина в стране?

Высший уровень квалификации врачей в Объединенных Арабских Эмиратах привлекает туристов, вылетающих в эту страну для того, чтобы получить хорошую медицинскую помощь. В стране много круглосуточных аптек, продающих необходимые лекарства в любом количестве. Чтобы получить доступ к полноценному лечению, следует купить расширенную страховку, покрывающую стоимость лечения за границей.

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