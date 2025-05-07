Отправьтесь в путешествие к поразительной красоте Мусандама.
Вас ждёт дневной круиз на традиционной лодке дау, купание с дельфинами и вечер у костра на пляже под звёздами. Идеальное сочетание приключений и отдыха.
Описание тура
Путешествие к берегам Хасаба Отправляйтесь на очаровательные берега полуострова Мусандам, где вас ждёт круиз на традиционной лодке дау — целый день приключений и отдыха. Под сияющими лучами солнца откройте для себя мир фьордов и уединённых бухт, где горы встречаются с лазурным морем. Морская одиссея и приключения Во время круиза вы увидите игривых дельфинов, танцующих в волнах, и сможете заняться снорклингом или каякингом, погрузившись в подводное царство Мусандама. Дау бросает якорь у нетронутого пляжа, открывая перед вами мир покоя и наслаждения природой. Ночь под звёздами Вечером вас ждёт кемпинг на пляже Khasab Beach — ужин барбекю у моря, звёздное небо и тихое плескание волн. Утро встретит вас восходом над Оманским заливом — идеальным финалом отдыха, наполненного блаженством и приключениями. Важная информация:
Что взять с собой: паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фьорды Мусандама
- Пляж Khasab Beach
- Оманский залив
Что включено
- Круиз на дау
- Прохладительные напитки, фрукты, чай, кофе
- Обед
- Наблюдение за дельфинами
- Две остановки для купания и снорклинга
- Ужин-барбекю и завтрак на пляже
- Оборудование для кемпинга
- Трансфер по Хасабу
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из ОАЭ
- Визовые сборы
- Медицинская и туристическая страховка
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 мая 2025
Очень интересное приключение! Мы провели замечательный день, открыли для себя невероятные пейзажи, дельфинов и подводный мир. Организация была на высшем уровне, а на пляже — только отдых и удовольствие. Сохел и его команда были чрезвычайно внимательными и приветливыми. Прекрасный день для всей семьи.
Д
Дмитрий
16 фев 2024
Всё было просто прекрасно — настоятельно рекомендую! Кемпинг оказался отлично организованным и очень комфортным. Сохел заботился обо всём, чтобы мы получили только лучшие впечатления. Отличное соотношение цены и качества
