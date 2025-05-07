Путешествие к берегам Хасаба Отправляйтесь на очаровательные берега полуострова Мусандам, где вас ждёт круиз на традиционной лодке дау — целый день приключений и отдыха. Под сияющими лучами солнца откройте для себя мир фьордов и уединённых бухт, где горы встречаются с лазурным морем. Морская одиссея и приключения Во время круиза вы увидите игривых дельфинов, танцующих в волнах, и сможете заняться снорклингом или каякингом, погрузившись в подводное царство Мусандама. Дау бросает якорь у нетронутого пляжа, открывая перед вами мир покоя и наслаждения природой. Ночь под звёздами Вечером вас ждёт кемпинг на пляже Khasab Beach — ужин барбекю у моря, звёздное небо и тихое плескание волн. Утро встретит вас восходом над Оманским заливом — идеальным финалом отдыха, наполненного блаженством и приключениями. Важная информация:

Что взять с собой: паспорт.