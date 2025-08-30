Ночной круиз по Мусандаму на доу из Эль-Хасаба
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
Расписание: Ежедневно (время начала согласовывается с гидом)
Завтра в 16:00
31 авг в 16:00
$1035 за всё до 5 чел.
Круиз по Мусандаму на доу с ночёвкой в кемпинге у оманского пляжа
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
Расписание: Ежедневно в 9:30 (время может быть скорректировано по согласованию с гидом)
Завтра в 09:30
31 авг в 09:30
$240 за человека
