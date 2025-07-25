Отправьтесь в круиз на доу по фьордам Хуршем: дельфины, купание, сноркелинг и живописные острова ждут вас! Затем проведите ночь на пляжном кемпинге с ужином-барбекю у костра и завтраком у моря. Настоящее соединение с природой!
Описание тураВодная прогулка на традиционном судне После трансфера из вашего отеля в Эль-Хасабе вы начнёте увлекательное путешествие на традиционном доу в Мусандаме. Маршрут пролегает через живописные фьорды Хуршем с прозрачной водой, величественными горами и белоснежными пляжами. Во время круиза вы сможете посетить небольшие рыбацкие деревни, побывать на знаменитых островах Телеграф и Сиби, понаблюдать за дельфинами и сделать остановки для купания и сноркелинга в кристально чистых лагунах. На борту предлагаются прохладительные напитки, соки, чай, кофе и фрукты. Соединение с природой Затем катер доставит вас на уютный кемпинговый пляж. Гостям предоставляются палатки с матрасами и одеялами, столы, стулья, электричество, костёр, музыка, пресная вода и базовые удобства. Вечером вас ждёт ужин-барбекю у моря, а утром — вкусный завтрак. В течение всего кемпинга доступны минеральная вода и безалкогольные напитки. На следующий день после отдыха под звёздным небом вы вернётесь в порт. По желанию гостей время тура может быть скорректировано. Важная информация:
Ежедневно в 9:30 (время может быть скорректировано по согласованию с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фьорды Хуршем
- Рыбацкие деревни
- Остров Телеграф
- Остров Сиби
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги англоговорящего гида
- Круиз на доу
- Завтрак и ужин-барбекю
- Палатки и все необходимые принадлежности для кемпинга
- Минеральная вода и безалкогольные напитки
- Все сборы и налоги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в Эль-Хасабе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30 (время может быть скорректировано по согласованию с гидом)
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- По желанию гостей время тура может быть скорректировано
- Не подходит для беременных женщин, людей с заболеваниями спины, сердца или с ограниченными возможностями передвижения
- На день поездки требуется действительный паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амелия
25 июл 2025
Удивительно! Поездка на дау была замечательной, и люди на лодке были очень дружелюбны. В кемпинге было хорошо, жарко и матрасы тонкие, но это и есть кемпинг
Р
Рик
25 мая 2025
Экскурсия на лодке очень интересная и расслабляющая, с красивыми пейзажами и действительно добрым персоналом. Замечательная ночь на пляже. Очень скрупулезный парень из агентства и внимательный к каждой потребности, сделал этот опыт поистине волшебным!
