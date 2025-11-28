Отправьтесь в круиз на традиционном оманском доу по фьордам Хуршем! Вас ждут дельфины, купание и снорклинг в прозрачной воде, посещение островов и рыбацких деревень, вкусные угощения и ночь под звёздами на борту корабля.
Описание тураВодная прогулка на традиционном судне После трансфера из вашего отеля в Эль-Хасабе вы отправитесь в морское путешествие на традиционном «доу». Маршрут пройдет через живописные фьорды Хуршем с кристально чистой водой, величественными горами и белоснежными пляжами. Во время круиза вы посетите маленькие рыбацкие деревни и известные острова Телеграф и Сиби. По пути можно понаблюдать за дельфинами, сделать остановки для купания и снорклинга в прозрачных лагунах. На борту вас ждут безалкогольные напитки, соки, чай, кофе, фрукты, полноценный обед, барбекю-ужин и завтрак. Природное умиротворение с комфортом Главная особенность тура — ночёвка на борту. Доу застелены коврами и подушками, предоставляются матрасы и одеяла для комфортного отдыха под звёздным небом. На следующий день после высадки вас доставят обратно в отель в Эль-Хасабе. Важная информация:
- Не подходит для беременных женщин, людей с заболеваниями спины, сердца или с ограниченными возможностями передвижения.
- На день поездки требуется действительный паспорт.
Ежедневно (время начала согласовывается с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фьорды Хуршем
- Рыбацкие деревни
- Остров Телеграф
- Остров Сиби
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги англоговорящего гида
- Прогулка на доу
- Завтрак и закуски
- Все сборы и налоги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в Эль-Хасабе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время начала согласовывается с гидом)
Экскурсия длится около 1 дня 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Не подходит для беременных женщин, людей с заболеваниями спины, сердца или с ограниченными возможностями передвижения
- На день поездки требуется действительный паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Эль-Хасаба
Круиз по Мусандаму на доу с ночёвкой в кемпинге у оманского пляжа
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
Расписание: Ежедневно в 9:30 (время может быть скорректировано по согласованию с гидом)
Завтра в 09:30
29 ноя в 09:30
$240 за человека
Хасаб: круиз на дау и пляжный кемпинг
Начало: Холл отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$160.73 за человека