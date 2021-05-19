Всё об Ибре

Полезная информация об Ибре

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Местное время в Ибре
07:3557
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇴🇲 Оман
Название городаИбра
По-английскиIbra'
Столица регионаИбра является столицей региона
Население города25 265 чел.
Часовой поясAsia/Muscat
Средняя высота446 м. от уровня моря

Где находится Ибра на карте

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