Полезная информация об Ибре
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Местное время в Ибре
07:3557
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇴🇲 Оман
|Название города
|Ибра
|По-английски
|Ibra'
|Столица региона
|Ибра является столицей региона
|Население города
|25 265 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Muscat
|Средняя высота
|446 м. от уровня моря