Полезная информация об Омане
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Флаг Омана
|Название
|Оман
|Эмодзи флаг
|🇴🇲
|Полное название
|Султанат Оман
|По-английски
|Oman
|Столица
|Маскат
|Города
|Список городов
|Валюта
|Оманский риал
|Площадь
|309 500 км²
|Население
|4 523 401 чел.
|Телефонный код
|+968
|Код ISO
|OM
|Основной домен
|.OM
|Соседние страны
|🇾🇪 Йемен🇦🇪 ОАЭ🇸🇦 Саудовская Аравия
Где находится Оман на карте
Оман
Популярные экскурсии в Омане
$
380
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$
220
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7 отзывов
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Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
$
380
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