Всё об Омане

Полезная информация об Омане

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Флаг Омана
Флаг Омана
НазваниеОман
Эмодзи флаг🇴🇲
Полное названиеСултанат Оман
По-английскиOman
СтолицаМаскат
ГородаСписок городов
ВалютаОманский риал
Площадь309 500 км²
Население4 523 401 чел.
Телефонный код+968
Код ISOOM
Основной домен.OM
Соседние страны🇾🇪 Йемен🇦🇪 ОАЭ🇸🇦 Саудовская Аравия

Где находится Оман на карте

Оман фото страны
Оман

Популярные экскурсии в Омане

Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
$
380
за чел.
Маскат
Обзорная экскурсия Маскат
Обзорная экскурсия Маскат
$
220
за чел.
Маскат
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
4.9
7 отзывов
$
220
за чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
Маскат
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
$
380
за чел.
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
Маскат
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