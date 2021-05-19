Всё о Низве

Полезная информация о Низве

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Местное время в Низве
07:3602
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇴🇲 Оман
Название городаНизва
По-английскиNizwa
Столица регионаНизва является столицей региона
Население города72 076 чел.
Часовой поясAsia/Muscat
Средняя высота511 м. от уровня моря

Где находится Низва на карте

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