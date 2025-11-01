Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны
Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу
В этой поездке вы познакомитесь с уникальной культурой региона и полюбуетесь природой. Вы увидите водопады и баобабовые деревья. Побываете в древнем городе и познакомитесь с археологическими находками. Посмотрите, как нарушаются законы физики и насладитесь удивительными видами с горных вершин. И услышите много интересного о повседневной жизни в Салале.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Салале
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение читать дальше
и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Григорий
1 ноя 2025
Спасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а так же всегда был на позитиве! Понравилось, что поездка получилась не просто экскурсия, а целое маленькое путешествие — Taqah Fort, кастровом ущельем, панорамным видом Jabal Samhan, оазисный Wadi Darbat, Big Baobab tree с прогулкой по парку и заканчивая историческим городом Мират Все понравилось)
Л
Лилия
31 окт 2025
29 октября посетили экскурсию «Восточная Салала:незабываемые виды и древние тайны». Нам очень понравилась экскурсия: было познавательно, интересно и безопасно. Будем рекомендовать данную программу и гида Алексея друзьям. Благодарим!
И
Ирина
21 окт 2025
Замечательный день в Салала благодаря нашему гиду Алексею. Замечательный маршрут, много разных и интересных локаций. Экскурсия заняла почти целый день и закончилась встречей заката за вкусным ужином. Отдельное спасибо Алексею за заботу во время поездки и интересные рассказы)
Т
Татьяна
21 окт 2025
Экскурсия была очень познавательной и организованной. Гид Алексей интересно рассказывал, маршрут был комфортным, а атмосфера — приятной. Отличный способ узнать больше о месте и провести время с пользой.
Оля
14 окт 2025
Илья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут был выше всяких похвал – настолько идеально продуман, что нам показалось, будто мы объехали и читать дальше
увидели весь регион! Нам с мамой невероятно повезло с командой, ведь у нас был не один гид, а целых два! Алексею огромная благодарность за наши совместные с мамой фотографии и интересные факты о стране. Путешествовать в такой дружелюбной компании было одно удовольствием.
Тур был организован идеально, с учетом всех-всех наших пожеланий и даже превзошел все ожидания! Баобабы и мороженка с орехами приходят превыми на ум🤗 Еще море коров, верблюдов, коты, рыбаки, вкусный ужин, потрясные виды, природа и место где, не понимаешь почему едешь вниз в гору 🤪
Алексею желаем успехов в его будущих проектах, а Вам, Илья, огромнейшее спасибо за безупречную организацию, креативный подход со съемкой на дрон и незабываемые впечатления от Салалы! Вы действительно очень круто все продумали 👏👏👏
И
Ирина
12 апр 2025
Хотелось бы выразить огромную благодарность Илье и его команде. Возможность заранее спланировать свое путешествие и не проводить время только на пляже:) Невероятные локации, удобная логистика, приятное общение. Невероятные ребята, которые открывают страну с другой стороны Оман разбил сердце, прекрасная страна❤️