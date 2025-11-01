Мои заказы

Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны

Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу
В этой поездке вы познакомитесь с уникальной культурой региона и полюбуетесь природой. Вы увидите водопады и баобабовые деревья. Побываете в древнем городе и познакомитесь с археологическими находками. Посмотрите, как нарушаются законы физики и насладитесь удивительными видами с горных вершин. И услышите много интересного о повседневной жизни в Салале.
5
6 отзывов
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны© Илья
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны© Илья
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны© Илья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Плато Такка, где вы насладитесь потрясающими видами побережья и сделаете яркие снимки.

Вади Дарбат — живописная зелёная долина с водопадами и озёрами, где чувствуется сила первозданной природы.

Карстовая воронка Тави Атир или «колодец птиц» — геологическое чудо около 130 метров в ширину и 210 метров в глубину.

Смотровая площадка Джабаль Самхан — одно из самых высоких мест в Салале, откуда открывается великолепный вид на горы и окрестности.

Баобабовые деревья — редкие для Омана. Вы оцените экзотический ландшафт и будто бы перенесётесь в Африку.

Гравитационная аномалия. На холме кажется, что законы физики нарушены: автомобили, стоящие на спуске, начинают катиться вверх сами по себе.

Портовый город Мирбат, который славится своей историей и архитектурой. Вы увидите старинные дома и почувствуете атмосферу традиционного рыбацкого посёлка.

Пляж Мирбат (фото-стоп) — вы сможете запечатлеть море и песчаные берега с прекрасного ракурса.

Галерея Сумхурам. Вы увидите археологические находки: керамику, украшения, фрагменты домов, инструменты. И поймёте, как жили люди в древности.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota, Nissan или аналогичном
  • Дополнительно оплачивается обед — по меню и входной билет в галерею Сумхурам — 2 риала
  • Оставшаяся сумма оплачивается переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты (комиссия банка — 5%) или в долларах США
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Салале
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
читать дальше

и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Г
Григорий
1 ноя 2025
Спасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а так же всегда был на позитиве! Понравилось, что поездка получилась не просто экскурсия, а целое маленькое путешествие — Taqah Fort, кастровом ущельем, панорамным видом Jabal Samhan, оазисный Wadi Darbat, Big Baobab tree с прогулкой по парку и заканчивая историческим городом Мират
Все понравилось)
Спасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а такСпасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а такСпасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а такСпасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а такСпасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а такСпасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а такСпасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а такСпасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а такСпасибо гиду Алексею за то, что много рассказывал о жизни региона, истории и природе, а так
Л
Лилия
31 окт 2025
29 октября посетили экскурсию «Восточная Салала:незабываемые виды и древние тайны». Нам очень понравилась экскурсия: было познавательно, интересно и безопасно. Будем рекомендовать данную программу и гида Алексея друзьям. Благодарим!
И
Ирина
21 окт 2025
Замечательный день в Салала благодаря нашему гиду Алексею. Замечательный маршрут, много разных и интересных локаций. Экскурсия заняла почти целый день и закончилась встречей заката за вкусным ужином. Отдельное спасибо Алексею за заботу во время поездки и интересные рассказы)
Замечательный день в Салала благодаря нашему гиду Алексею. Замечательный маршрут, много разных и интересных локаций. ЭкскурсияЗамечательный день в Салала благодаря нашему гиду Алексею. Замечательный маршрут, много разных и интересных локаций. ЭкскурсияЗамечательный день в Салала благодаря нашему гиду Алексею. Замечательный маршрут, много разных и интересных локаций. ЭкскурсияЗамечательный день в Салала благодаря нашему гиду Алексею. Замечательный маршрут, много разных и интересных локаций. ЭкскурсияЗамечательный день в Салала благодаря нашему гиду Алексею. Замечательный маршрут, много разных и интересных локаций. Экскурсия
Т
Татьяна
21 окт 2025
Экскурсия была очень познавательной и организованной. Гид Алексей интересно рассказывал, маршрут был комфортным, а атмосфера — приятной. Отличный способ узнать больше о месте и провести время с пользой.
Оля
Оля
14 окт 2025
Илья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут был выше всяких похвал – настолько идеально продуман, что нам показалось, будто мы объехали и
читать дальше

увидели весь регион! Нам с мамой невероятно повезло с командой, ведь у нас был не один гид, а целых два!
Алексею огромная благодарность за наши совместные с мамой фотографии и интересные факты о стране. Путешествовать в такой дружелюбной компании было одно удовольствием.

Тур был организован идеально, с учетом всех-всех наших пожеланий и даже превзошел все ожидания! Баобабы и мороженка с орехами приходят превыми на ум🤗 Еще море коров, верблюдов, коты, рыбаки, вкусный ужин, потрясные виды, природа и место где, не понимаешь почему едешь вниз в гору 🤪

Алексею желаем успехов в его будущих проектах, а Вам, Илья, огромнейшее спасибо за безупречную организацию, креативный подход со съемкой на дрон и незабываемые впечатления от Салалы! Вы действительно очень круто все продумали 👏👏👏

Илья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут былИлья и Алексей, хотим от всей души поблагодарить за организацию нашего тура в Салалу! Маршрут был
И
Ирина
12 апр 2025
Хотелось бы выразить огромную благодарность Илье и его команде.
Возможность заранее спланировать свое путешествие и не проводить время только на пляже:)
Невероятные локации, удобная логистика, приятное общение.
Невероятные ребята, которые открывают страну с другой стороны
Оман разбил сердце, прекрасная страна❤️
Хотелось бы выразить огромную благодарность Илье и его команде.Хотелось бы выразить огромную благодарность Илье и его команде.Хотелось бы выразить огромную благодарность Илье и его команде.Хотелось бы выразить огромную благодарность Илье и его команде.

Похожие экскурсии из Салалы

Западная Салала: жемчужины побережья
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Западная Салала: жемчужины побережья
От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 07:00
$380 за всё до 4 чел.
В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
На машине
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
Оказаться в одной из самых больших песчаных пустынь мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
$100 за человека
Горное сафари в Салале на закате +ужин из морепродуктов
На машине
6 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Горное сафари в Салале на закате +ужин из морепродуктов
Проехать от тропических долин до океана - увидеть колодец птиц, панорамы и древние руины
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
$150 за человека
У нас ещё много экскурсий в Салале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Салале