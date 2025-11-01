В этой поездке вы познакомитесь с уникальной культурой региона и полюбуетесь природой. Вы увидите водопады и баобабовые деревья. Побываете в древнем городе и познакомитесь с археологическими находками. Посмотрите, как нарушаются законы физики и насладитесь удивительными видами с горных вершин. И услышите много интересного о повседневной жизни в Салале.

Описание экскурсии

Плато Такка, где вы насладитесь потрясающими видами побережья и сделаете яркие снимки.

Вади Дарбат — живописная зелёная долина с водопадами и озёрами, где чувствуется сила первозданной природы.

Карстовая воронка Тави Атир или «колодец птиц» — геологическое чудо около 130 метров в ширину и 210 метров в глубину.

Смотровая площадка Джабаль Самхан — одно из самых высоких мест в Салале, откуда открывается великолепный вид на горы и окрестности.

Баобабовые деревья — редкие для Омана. Вы оцените экзотический ландшафт и будто бы перенесётесь в Африку.

Гравитационная аномалия. На холме кажется, что законы физики нарушены: автомобили, стоящие на спуске, начинают катиться вверх сами по себе.

Портовый город Мирбат, который славится своей историей и архитектурой. Вы увидите старинные дома и почувствуете атмосферу традиционного рыбацкого посёлка.

Пляж Мирбат (фото-стоп) — вы сможете запечатлеть море и песчаные берега с прекрасного ракурса.

Галерея Сумхурам. Вы увидите археологические находки: керамику, украшения, фрагменты домов, инструменты. И поймёте, как жили люди в древности.

