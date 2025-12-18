Это путешествие познакомит вас с природным богатством востока Салалы. Вы увидите зелёные долины и каньоны, древние поселения и прибрежные рыбацкие деревни.
Прокатитесь по антигравитационной дороге, почувствуете дыхание гор и завершите день ужином из свежих морепродуктов у океана.
Описание экскурсии
- Вади Дарбат. Зелёная долина у подножия гор, где часто пасутся верблюды и козы. Здесь можно насладиться прохладой в тени деревьев — редкое ощущение для арабского юга
- Смотровая площадка Джебель Самхан. Отсюда открывается панорама каньонов и облаков, уходящих к морю, особенно чувствуется масштаб и красота Дофара
- Антигравитационная точка. Небольшой участок дороги, где машина, кажется, сама катится вверх. Оптическая иллюзия, которая всегда вызывает улыбку — и отлично смотрится на видео
- Древний город Сумхурам. Археологический парк на месте древнего порта, откуда отправляли ладан и мирру во времена царицы Савской. Здесь сохранились фрагменты крепостных стен и храмовых площадок
- Провал Тауи Атир (Колодец птиц). Гигантская карстовая воронка глубиной около 200 метров, где живут десятки видов птиц
- Деревня Мирбат и ужин у океана. На восточном побережье Салалы можно отведать свежие морепродукты и понаблюдать, как солнце медленно опускается в воду
Вы узнаете:
- почему Дофар называют землёй ладана и как он связал Аравию, Египет и Индию
- как климат и горный рельеф создают уникальную природу Салалы
- какие легенды связаны с колодцем птиц Тауи Атир
- почему Сумхурам был важным портом во времена царицы Савской
- как рыбаки Мирбата ловят рыбу и осьминогов до сих пор
Примерный тайминг
12:00 — выезд из Салалы
12:30 — древний город Сумхурам
13:15 — долина Вади Дарбат
14:20 — колодец птиц Тауи Атир
15:10 — Джебель Самхан
16:15 — антигравитационная точка
16:45 — деревня Мирбат, ужин из морепродуктов
18:45 — возвращение в Салалу
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле с кондиционером, по запросу предоставляются детские кресла
- В стоимость входит трансфер, питьевая вода, ужин из морепродуктов в деревне Мирбат
- Дополнительные расходы: чаевые по желанию
- Экскурсия подходит для всех возрастов, специальных требований к физической подготовке нет
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$150
|Дети до 12 лет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Салале
Провели экскурсии для 301 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я гид в Омане, работаю с командой. Каждый из нас — профессионал с большим опытом работы, сертифицированный и высококвалифицированный специалист, готовый сделать ваше путешествие
