Горное сафари в Салале на закате +ужин из морепродуктов

Проехать от тропических долин до океана - увидеть колодец птиц, панорамы и древние руины
Это путешествие познакомит вас с природным богатством востока Салалы. Вы увидите зелёные долины и каньоны, древние поселения и прибрежные рыбацкие деревни.

Прокатитесь по антигравитационной дороге, почувствуете дыхание гор и завершите день ужином из свежих морепродуктов у океана.
Описание экскурсии

  • Вади Дарбат. Зелёная долина у подножия гор, где часто пасутся верблюды и козы. Здесь можно насладиться прохладой в тени деревьев — редкое ощущение для арабского юга
  • Смотровая площадка Джебель Самхан. Отсюда открывается панорама каньонов и облаков, уходящих к морю, особенно чувствуется масштаб и красота Дофара
  • Антигравитационная точка. Небольшой участок дороги, где машина, кажется, сама катится вверх. Оптическая иллюзия, которая всегда вызывает улыбку — и отлично смотрится на видео
  • Древний город Сумхурам. Археологический парк на месте древнего порта, откуда отправляли ладан и мирру во времена царицы Савской. Здесь сохранились фрагменты крепостных стен и храмовых площадок
  • Провал Тауи Атир (Колодец птиц). Гигантская карстовая воронка глубиной около 200 метров, где живут десятки видов птиц
  • Деревня Мирбат и ужин у океана. На восточном побережье Салалы можно отведать свежие морепродукты и понаблюдать, как солнце медленно опускается в воду

Вы узнаете:

  • почему Дофар называют землёй ладана и как он связал Аравию, Египет и Индию
  • как климат и горный рельеф создают уникальную природу Салалы
  • какие легенды связаны с колодцем птиц Тауи Атир
  • почему Сумхурам был важным портом во времена царицы Савской
  • как рыбаки Мирбата ловят рыбу и осьминогов до сих пор

Примерный тайминг

12:00 — выезд из Салалы
12:30 — древний город Сумхурам
13:15 — долина Вади Дарбат
14:20 — колодец птиц Тауи Атир
15:10 — Джебель Самхан
16:15 — антигравитационная точка
16:45 — деревня Мирбат, ужин из морепродуктов
18:45 — возвращение в Салалу

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле с кондиционером, по запросу предоставляются детские кресла
  • В стоимость входит трансфер, питьевая вода, ужин из морепродуктов в деревне Мирбат
  • Дополнительные расходы: чаевые по желанию
  • Экскурсия подходит для всех возрастов, специальных требований к физической подготовке нет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$150
Дети до 12 лет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Салале
Провели экскурсии для 301 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я гид в Омане, работаю с командой. Каждый из нас — профессионал с большим опытом работы, сертифицированный и высококвалифицированный специалист, готовый сделать ваше путешествие
читать дальше

незабываемым. Нас объединяет стремление передать уникальные знания о культуре, истории и природных чудесах Омана, а также искреннее желание создать комфортные условия для путешественников. Мы понимаем, что у всех гостей свои ожидания и интересы, поэтому подходим к каждой экскурсии индивидуально, обеспечивая максимальное внимание к деталям и высокий уровень сервиса. Мы поможем вам не только узнать о местных традициях и достопримечательностях, но и подарим незабываемые впечатления, сделав каждое путешествие особенным.

