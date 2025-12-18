В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
Оказаться в одной из самых больших песчаных пустынь мира
Приглашаем ощутить дух приключений и оценить масштаб восточного Омана в его первозданной и суровой красоте.
Вы увидите затерянный город Убар, бескрайние дюны Руб-эль-Хали и почувствуете магию заката в пустыне. Здесь встречаются история караванов, древние легенды и философия безмолвия песков.
Описание экскурсии
14:00 — выезд из Салалы
Мы отправимся на север, туда, где кончаются дороги и начинается бескрайняя пустыня. По пути вы увидите, как зелёные холмы постепенно уступают место каменным равнинам и песчаным барханам.
16:00–16:30 — посёлок Шиср — затерянный город Убар
Первая остановка — легендарный город Убар, который считался мифом, пока его не обнаружили с помощью спутниковых снимков в 1990-х. Здесь сохранились руины старинной крепости и колодцы, где когда-то останавливались караваны.
16:30–17:00 — пустыня Руб-эль-Хали
Дальше — главная часть путешествия: волны дюн уходят за горизонт, а свет начинает меняться от золотого к розовому. Мы сделаем несколько остановок, чтобы подняться на барханы, сделать фото и просто почувствовать безмолвие пустыни.
17:00–17:30 — закат в пустыне и пикник
Солнце медленно опускается за дюны, песок вспыхивает красно-оранжевыми оттенками — кажется, будто сама пустыня дышит. Мы устроим короткий пикник с чаем и лёгкими закусками, чтобы насладиться этим зрелищем.
17:30–20:00 — возвращение в Салалу
Вы узнаете:
как город Убар стал легендой Аравии и почему его называют Атлантидой пустыни
как торговля ладаном сделала юг Омана центром цивилизации
что представляет собой пустыня Руб-эль-Хали и почему её называют Пустой четвертью
как тишина и закат среди дюн меняют восприятие времени и дарят чувство покоя
о жизни современных бедуинов, их традициях и кочевом быте
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельных внедорожниках 4×4 с кондиционером (по запросу можно установить детское кресло), сопровождение гида из нашей команды, вода во время поездки, кофепауза с закусками на закате (чай, кофе, финики и снеки)
Дополнительные расходы — ужин в местном кафе по пути обратно (по желанию)
Выбирайте удобную лёгкую одежду и обувь без каблуков, возьмите очки от солнца, крем и головной убор
Экскурсия подходит для всех возрастов, но детям до 6 лет может быть непросто из-за долгой дороги и жары днём. Также не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью — подъёмы на дюны требуют минимальной физической активности
ежедневно в 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Салале
Провели экскурсии для 301 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я гид в Омане, работаю с командой. Каждый из нас — профессионал с большим опытом работы, сертифицированный и высококвалифицированный специалист, готовый сделать ваше путешествие читать дальше
незабываемым. Нас объединяет стремление передать уникальные знания о культуре, истории и природных чудесах Омана, а также искреннее желание создать комфортные условия для путешественников. Мы понимаем, что у всех гостей свои ожидания и интересы, поэтому подходим к каждой экскурсии индивидуально, обеспечивая максимальное внимание к деталям и высокий уровень сервиса. Мы поможем вам не только узнать о местных традициях и достопримечательностях, но и подарим незабываемые впечатления, сделав каждое путешествие особенным.