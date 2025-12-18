Приглашаем ощутить дух приключений и оценить масштаб восточного Омана в его первозданной и суровой красоте. Вы увидите затерянный город Убар, бескрайние дюны Руб-эль-Хали и почувствуете магию заката в пустыне. Здесь встречаются история караванов, древние легенды и философия безмолвия песков.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

14:00 — выезд из Салалы

Мы отправимся на север, туда, где кончаются дороги и начинается бескрайняя пустыня. По пути вы увидите, как зелёные холмы постепенно уступают место каменным равнинам и песчаным барханам.

16:00–16:30 — посёлок Шиср — затерянный город Убар

Первая остановка — легендарный город Убар, который считался мифом, пока его не обнаружили с помощью спутниковых снимков в 1990-х. Здесь сохранились руины старинной крепости и колодцы, где когда-то останавливались караваны.

16:30–17:00 — пустыня Руб-эль-Хали

Дальше — главная часть путешествия: волны дюн уходят за горизонт, а свет начинает меняться от золотого к розовому. Мы сделаем несколько остановок, чтобы подняться на барханы, сделать фото и просто почувствовать безмолвие пустыни.

17:00–17:30 — закат в пустыне и пикник

Солнце медленно опускается за дюны, песок вспыхивает красно-оранжевыми оттенками — кажется, будто сама пустыня дышит. Мы устроим короткий пикник с чаем и лёгкими закусками, чтобы насладиться этим зрелищем.

17:30–20:00 — возвращение в Салалу

Вы узнаете:

как город Убар стал легендой Аравии и почему его называют Атлантидой пустыни

как торговля ладаном сделала юг Омана центром цивилизации

что представляет собой пустыня Руб-эль-Хали и почему её называют Пустой четвертью

как тишина и закат среди дюн меняют восприятие времени и дарят чувство покоя

о жизни современных бедуинов, их традициях и кочевом быте

Организационные детали