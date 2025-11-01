Эта экскурсия — возможность прочувствовать силу природы и прикоснуться к вековым традициям. Вы прогуляетесь по живописным пляжам и увидите, как мощные волны превращаются в природные фонтаны. Мы поднимемся по извилистым горным дорогам, полюбуемся панорамными видами. И окажемся там, где с древних времен добывают ладан — ароматное золото Омана.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Пляж Мугсайль — один из самых живописных пляжей Салалы. Вы ощутите свежий морской бриз, прогуляетесь вдоль берега и посмотрите, как высокие скалы обрамляют бирюзовую воду.

Природные фонтаны. Когда волны с силой бьются о скалы, из отверстий вырываются столбы воды — это захватывающее зрелище, особенно во время прилива.

Ладанные деревья — символ Омана и важная часть его истории и культуры. Вы узнаете о традициях, связанных с добычей ладана, и увидите растения в их естественной среде.

«Змеиная» дорога с крутыми поворотами — поднимаясь по ней, вы ощутите прилив адреналина и насладитесь панорамами горных ландшафтов.

Селение Шаат, расположенное в окружении величественных гор. Здесь вы насладитесь спокойствием и полюбуетесь прекрасными видами побережья.

Первозданный пляж Аль-Фазаия с белоснежным песком и кристально чистой водой — настоящий уголок дикой природы.

