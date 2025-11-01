Мои заказы

Западная Салала: жемчужины побережья

От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей
Эта экскурсия — возможность прочувствовать силу природы и прикоснуться к вековым традициям. Вы прогуляетесь по живописным пляжам и увидите, как мощные волны превращаются в природные фонтаны. Мы поднимемся по извилистым горным дорогам, полюбуемся панорамными видами. И окажемся там, где с древних времен добывают ладан — ароматное золото Омана.
Западная Салала: жемчужины побережья© Илья
Западная Салала: жемчужины побережья© Илья
Западная Салала: жемчужины побережья© Илья
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Пляж Мугсайль — один из самых живописных пляжей Салалы. Вы ощутите свежий морской бриз, прогуляетесь вдоль берега и посмотрите, как высокие скалы обрамляют бирюзовую воду.

Природные фонтаны. Когда волны с силой бьются о скалы, из отверстий вырываются столбы воды — это захватывающее зрелище, особенно во время прилива.

Ладанные деревья — символ Омана и важная часть его истории и культуры. Вы узнаете о традициях, связанных с добычей ладана, и увидите растения в их естественной среде.

«Змеиная» дорога с крутыми поворотами — поднимаясь по ней, вы ощутите прилив адреналина и насладитесь панорамами горных ландшафтов.

Селение Шаат, расположенное в окружении величественных гор. Здесь вы насладитесь спокойствием и полюбуетесь прекрасными видами побережья.

Первозданный пляж Аль-Фазаия с белоснежным песком и кристально чистой водой — настоящий уголок дикой природы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota, Nissan или аналогичном
  • Дополнительно оплачивается обед — по меню
  • Оставшаяся сумма оплачивается переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты (комиссия банка — 5%) или в долларах США
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Салале
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Г
Григорий
1 ноя 2025
Спасибо Алексею за классное настроение, интересные места и подробные рассказы! Всё было продумано, интересно и без спешки. Отличный гид и просто приятный человек, на позитиве!)
Западная Салала открылась нам во всей
красоте — от впечатляющих видов на Mughsail Beach, гейзеров, до панорамы с Jabal Shaat, завершив день купанием в уединённом месте на Fazayah Beach. Купание на Fazayah Beach - это отдельный "мальдивский кайф"!)

Карина
Карина
4 июн 2025
Отличная экскурсия. Особенно подойдет тем, кто приехал в межсезонье, когда купаться уже небезопасно из-за волн, но еще не изнуряюще жарко, чтобы походить по горам, наслаждаясь высоченным прибоем и подножья скал.
Виды на океан потрясающие. Гид Халед очень внимательный и доброжелательный человек, знает много о регионе Салалы и с охотничью рассказывает о жемчужине Омана. Но лучше бы конечно знать английский язык, чтобы полностью оценить рассказы Халеда. Тем не менее, даже обладая только языком жестов вы насладитесь лучшими видами побережья и гор. Рекомендую!

И
Инна
8 мая 2025
Все прекрасно.
Спасибо замечательному гиду Khaled🙏🏻

