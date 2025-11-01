От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей
Эта экскурсия — возможность прочувствовать силу природы и прикоснуться к вековым традициям. Вы прогуляетесь по живописным пляжам и увидите, как мощные волны превращаются в природные фонтаны. Мы поднимемся по извилистым горным дорогам, полюбуемся панорамными видами. И окажемся там, где с древних времен добывают ладан — ароматное золото Омана.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Салале
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение читать дальше
и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Григорий
1 ноя 2025
Спасибо Алексею за классное настроение, интересные места и подробные рассказы! Всё было продумано, интересно и без спешки. Отличный гид и просто приятный человек, на позитиве!) Западная Салала открылась нам во всей читать дальше
красоте — от впечатляющих видов на Mughsail Beach, гейзеров, до панорамы с Jabal Shaat, завершив день купанием в уединённом месте на Fazayah Beach. Купание на Fazayah Beach - это отдельный "мальдивский кайф"!)
Карина
4 июн 2025
Отличная экскурсия. Особенно подойдет тем, кто приехал в межсезонье, когда купаться уже небезопасно из-за волн, но еще не изнуряюще жарко, чтобы походить по горам, наслаждаясь высоченным прибоем и подножья скал. читать дальше
Виды на океан потрясающие. Гид Халед очень внимательный и доброжелательный человек, знает много о регионе Салалы и с охотничью рассказывает о жемчужине Омана. Но лучше бы конечно знать английский язык, чтобы полностью оценить рассказы Халеда. Тем не менее, даже обладая только языком жестов вы насладитесь лучшими видами побережья и гор. Рекомендую!
И
Инна
8 мая 2025
Все прекрасно. Спасибо замечательному гиду Khaled🙏🏻