Полезная информация о Сухаре
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Местное время в Сухаре
00:5959
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇴🇲 Оман
|Название города
|Сухар
|По-английски
|Sohar
|Столица региона
|Сухар является столицей региона
|Население города
|108 274 чел.
|Аэропорт
|Sohar Airport OHS
|Часовой пояс
|Asia/Muscat
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Сухар на карте
Сухар