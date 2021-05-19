Всё о Сухаре

Полезная информация о Сухаре

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Местное время в Сухаре
00:5959
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇴🇲 Оман
Название городаСухар
По-английскиSohar
Столица регионаСухар является столицей региона
Население города108 274 чел.
АэропортSohar Airport OHS
Часовой поясAsia/Muscat
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Сухар на карте

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Сухар

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