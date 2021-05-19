Полезная информация о Суре

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Местное время в Суре
01:0005
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇴🇲 Оман
Название городаСур
По-английскиSur
Столица регионаСур является столицей региона
Население города71 152 чел.
АэропортСур SUH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Muscat
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Сур на карте

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