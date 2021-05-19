Полезная информация о Суре
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Местное время в Суре
01:0005
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇴🇲 Оман
|Название города
|Сур
|По-английски
|Sur
|Столица региона
|Сур является столицей региона
|Население города
|71 152 чел.
|Аэропорт
|Сур SUH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Muscat
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря