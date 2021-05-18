Полезная информация о Чангиноле
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Местное время в Чангиноле
14:4919
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇦 Панама
|Название города
|Чангинола
|По-английски
|Changuinola
|Население города
|17 997 чел.
|Аэропорт
|Чангвинола CHX
|Часовой пояс
|America/Panama
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Чангинола на карте
Чангинола