Всё о Панаме

Полезная информация о Панаме

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Флаг Панамы
Флаг Панамы
НазваниеПанама
Эмодзи флаг🇵🇦
Полное названиеРеспублика Панама
По-английскиPanama
СтолицаПанама
ГородаСписок городов
Валютаpab
Площадь78 200 км²
Население4 037 043 чел.
Телефонный код+507
Код ISOPA
Основной домен.PA
Соседние страны🇨🇴 Колумбия🇨🇷 Коста-Рика

Где находится Панама на карте

Панама фото страны
Панама

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