Полезная информация о Панаме
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Флаг Панамы
|Название
|Панама
|Эмодзи флаг
|🇵🇦
|Полное название
|Республика Панама
|По-английски
|Panama
|Столица
|Панама
|Города
|Список городов
|Валюта
|pab
|Площадь
|78 200 км²
|Население
|4 037 043 чел.
|Телефонный код
|+507
|Код ISO
|PA
|Основной домен
|.PA
|Соседние страны
|🇨🇴 Колумбия🇨🇷 Коста-Рика
Где находится Панама на карте
Панама