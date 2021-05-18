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Полезная информация о Дэвиде

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Местное время в Дэвиде
13:2944
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇦 Панама
Название городаДэвид
По-английскиDavid
Столица регионаДэвид является столицей региона
Население города81 957 чел.
АэропортЭнрике Малек DAV
Часовой поясAmerica/Panama
Средняя высота47 м. от уровня моря

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