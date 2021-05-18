Полезная информация о Дэвиде
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Местное время в Дэвиде
13:2944
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇦 Панама
|Название города
|Дэвид
|По-английски
|David
|Столица региона
|Дэвид является столицей региона
|Население города
|81 957 чел.
|Аэропорт
|Энрике Малек DAV
|Часовой пояс
|America/Panama
|Средняя высота
|47 м. от уровня моря
Где находится Дэвид на карте
Дэвид