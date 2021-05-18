Всё о Колоне

Полезная информация о Колоне

Что нужно знать о Колоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Колоне
13:2950
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇦 Панама
Название городаКолон
По-английскиColon
Столица регионаКолон является столицей региона
Население города76 643 чел.
АэропортEnrique Adolfo Jimenez ONX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Panama
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Колон на карте