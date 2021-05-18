Полезная информация о Колоне
Что нужно знать о Колоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Колоне
13:2950
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇦 Панама
|Название города
|Колон
|По-английски
|Colon
|Столица региона
|Колон является столицей региона
|Население города
|76 643 чел.
|Аэропорт
|Enrique Adolfo Jimenez ONX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Panama
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря