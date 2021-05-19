Полезная информация о Порт-Морсби
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Местное время в Порт-Морсби
07:0037
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Папуа Новая Гвинея
|Название города
|Порт-Морсби
|По-английски
|Port Moresby
|Это столица
|Порт-Морсби является столицей Папуы Новой Гвинеи
|Население города
|283 733 чел.
|Аэропорт
|Джэксон-Филд POM
|Часовой пояс
|Pacific/Port_Moresby
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Порт-Морсби на карте
Порт-Морсби