Полезная информация о Порт-Морсби

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Местное время в Порт-Морсби
07:0037
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПапуа Новая Гвинея
Название городаПорт-Морсби
По-английскиPort Moresby
Это столицаПорт-Морсби является столицей Папуы Новой Гвинеи
Население города283 733 чел.
АэропортДжэксон-Филд POM
Часовой поясPacific/Port_Moresby
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Порт-Морсби на карте

Порт-Морсби фото города
Порт-Морсби

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