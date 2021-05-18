Всё об Энкарнасьоне

Полезная информация об Энкарнасьоне

Что нужно знать об Энкарнасьоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Энкарнасьоне
15:4924
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇾 Парагвай
Название городаЭнкарнасьон
По-английскиEncarnacion
Столица регионаЭнкарнасьон является столицей региона
Население города74 983 чел.
АэропортTeniente Prim Alarcon ENO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Asuncion
Средняя высота119 м. от уровня моря

Где находится Энкарнасьон на карте