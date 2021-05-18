Полезная информация об Энкарнасьоне
Что нужно знать об Энкарнасьоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Энкарнасьоне
15:4924
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇾 Парагвай
|Название города
|Энкарнасьон
|По-английски
|Encarnacion
|Столица региона
|Энкарнасьон является столицей региона
|Население города
|74 983 чел.
|Аэропорт
|Teniente Prim Alarcon ENO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Asuncion
|Средняя высота
|119 м. от уровня моря