Всё о Парагвае

Полезная информация о Парагвае

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Флаг Парагвая
Флаг Парагвая
НазваниеПарагвай
Эмодзи флаг🇵🇾
Полное названиеРеспублика Парагвай
По-английскиParaguay
СтолицаАсунсьон
ГородаСписок городов
ВалютаПарагвайский гуарани
Площадь406 750 км²
Население6 854 536 чел.
Телефонный код+595
Код ISOPY
Основной домен.PY
Соседние страны🇦🇷 Аргентина🇧🇴 Боливия🇧🇷 Бразилия

Где находится Парагвай на карте

Парагвай фото страны
Парагвай

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