Полезная информация о Парагвае
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Флаг Парагвая
|Название
|Парагвай
|Эмодзи флаг
|🇵🇾
|Полное название
|Республика Парагвай
|По-английски
|Paraguay
|Столица
|Асунсьон
|Города
|Список городов
|Валюта
|Парагвайский гуарани
|Площадь
|406 750 км²
|Население
|6 854 536 чел.
|Телефонный код
|+595
|Код ISO
|PY
|Основной домен
|.PY
|Соседние страны
|🇦🇷 Аргентина🇧🇴 Боливия🇧🇷 Бразилия
Где находится Парагвай на карте
Парагвай