Полезная информация о Консепсьоне
Что нужно знать о Консепсьоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Консепсьоне
14:3025
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇾 Парагвай
|Название города
|Консепсьон
|По-английски
|Concepcion
|Столица региона
|Консепсьон является столицей региона
|Население города
|48 123 чел.
|Аэропорт
|MCAL Lopez CIO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Asuncion
|Средняя высота
|78 м. от уровня моря