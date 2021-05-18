Всё о Консепсьоне

Полезная информация о Консепсьоне

Что нужно знать о Консепсьоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Консепсьоне
14:3025
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇾 Парагвай
Название городаКонсепсьон
По-английскиConcepcion
Столица регионаКонсепсьон является столицей региона
Население города48 123 чел.
АэропортMCAL Lopez CIO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Asuncion
Средняя высота78 м. от уровня моря

Где находится Консепсьон на карте