Всё о Педро-Хуан-Кабальеро

Полезная информация о Педро-Хуан-Кабальеро

Что нужно знать о Педро-Хуан-Кабальеро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Педро-Хуан-Кабальеро
14:3037
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇾 Парагвай
Название городаПедро-Хуан-Кабальеро
По-английскиPedro Juan Caballero
Столица регионаПедро-Хуан-Кабальеро является столицей региона
Население города75 109 чел.
АэропортПедро-Хуан-Кабальеро PJC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Asuncion
Средняя высота658 м. от уровня моря

Где находится Педро-Хуан-Кабальеро на карте