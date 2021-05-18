Полезная информация о Педро-Хуан-Кабальеро
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Местное время в Педро-Хуан-Кабальеро
14:3037
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇾 Парагвай
|Название города
|Педро-Хуан-Кабальеро
|По-английски
|Pedro Juan Caballero
|Столица региона
|Педро-Хуан-Кабальеро является столицей региона
|Население города
|75 109 чел.
|Аэропорт
|Педро-Хуан-Кабальеро PJC (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Asuncion
|Средняя высота
|658 м. от уровня моря