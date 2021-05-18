Полезная информация о Пилар

Что нужно знать о Пилар: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пилар
17:0049
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇾 Парагвай
Название городаПилар
По-английскиPilar
Столица регионаПилар является столицей региона
Население города28 716 чел.
АэропортПилар PIL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Asuncion
Средняя высота55 м. от уровня моря

Где находится Пилар на карте