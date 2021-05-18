Полезная информация о Пилар
Что нужно знать о Пилар: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пилар
17:0049
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇾 Парагвай
|Название города
|Пилар
|По-английски
|Pilar
|Столица региона
|Пилар является столицей региона
|Население города
|28 716 чел.
|Аэропорт
|Пилар PIL (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Asuncion
|Средняя высота
|55 м. от уровня моря