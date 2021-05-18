Всё об Аякучо

Полезная информация об Аякучо

Что нужно знать об Аякучо: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Янамилла, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Аякучо
16:0055
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаАякучо
По-английскиAyacucho
Столица регионаАякучо является столицей региона
Население города140 033 чел.
АэропортЯнамилла AYP
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота2 743 м. от уровня моря

Где находится Аякучо на карте

Аякучо фото города
Аякучо

Когда лучше лететь в Аякучо

Расписание авиа-рейсов