Полезная информация об Аякучо
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Местное время в Аякучо
16:0055
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Аякучо
|По-английски
|Ayacucho
|Столица региона
|Аякучо является столицей региона
|Население города
|140 033 чел.
|Аэропорт
|Янамилла AYP
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|2 743 м. от уровня моря
Где находится Аякучо на карте
Аякучо
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