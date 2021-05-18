Всё о Кахамарке

Полезная информация о Кахамарке

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Местное время в Кахамарке
14:4942
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаКахамарка
По-английскиCajamarca
Столица регионаКахамарка является столицей региона
Население города135 000 чел.
АэропортКахамарка CJA
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота2 684 м. от уровня моря

Где находится Кахамарка на карте

Кахамарка фото города
Кахамарка

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