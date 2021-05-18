Полезная информация о Кахамарке
Что нужно знать о Кахамарке: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кахамарка, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кахамарке
14:4942
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Кахамарка
|По-английски
|Cajamarca
|Столица региона
|Кахамарка является столицей региона
|Население города
|135 000 чел.
|Аэропорт
|Кахамарка CJA
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|2 684 м. от уровня моря
Где находится Кахамарка на карте
Кахамарка
Когда лучше лететь в Кахамарку