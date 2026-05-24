Описание тура
Прогуляться по окутанному туманом Мачу-Пикчу, разгадывая секреты древней цивилизации, обнимать лам, засыпать на соломенных островах посреди самого высокогорного озера Титикака, а потом потеряться в фантастических пейзажах боливийского альтиплано: соляные равнины, покрытые льдом верщины, лагуны, окрашенные природой в рубиновые и изумрудные цвета… . Место тысячи мест, которое бросает вызов чувствам
Вас ждут 14 незабываемых дней пути, 3 самобытные латиноамериканские страны, гигабайты красивейших фото и необъятное количество приятных воспоминаний. Едем, чтобы
Фишки Нашей Поездки:
Акклиматизация: После перелета из Лимы в Куско, мы избегаем резкой высоты 3400, и спускаемся на 600 м ниже, что очень важно при акклиматизацию к высоте.
Озеро Титикака: мы не могли оставить без внимания знаменитое озеро с уроков географии. Будем не только любоваться им, но и переночуем на соломенных островах Урос. Этот яркий опыт останется с нами надолго.
Комфортное передвижение по Альтиплано: исследуем величественные пейзажи на джипах, по 3 - 4 человека в каждом, что гарантирует удобство и простор во время путешествия
Внутренние перелеты включены: вам не нужно беспокоиться о логистике между городами - все уже организованно
Красивое завершение на винодельне в Чили: мы заканчиваем наше путешествие дегустацией чилийских вин среди живописных виноградников. Идеальный финал насыщенной экспедиции
Программа тура по дням
Hola, Перу
В этот день мы встретим вас в аэропорту Лимы - столице Перу. Отдыхаем после длительного перелета и ближе к вечеру делаем первые шаги по городу.
Лима: золото, скалистые утесы и Тихий океан
После сытного завтрака погружаемся в историю Лимы: пройдемся по улочкам колониального центра, заглянем в соборы и дворцы, а в Музее золота увидим настоящие сокровища древних цивилизаций.
После обеда сменим ритм — море, солнце и свобода. Нас ждет набережная Мирафлореса: скалистые утёсы, свежий океанский бриз и бескрайний Тихий океан. У кого остались силы, рекомендую уютный и творческий район Барранко с его уличным искусством и атмосферой старой богемы.
Священная Долина
После завтрака вылетаем в Куско, пересаживаемся в наш транспорт и отправляемся исследовать Священную Долину, которая означала для инков нечто гораздо большее, чем обычное место.
Посетим древнюю агролабораторю - Террасы Морай, где проводили эксперименты по выращиванию разных культур. Увидим действующие соляные копи Марас, а это более чем 3000 соляных бассейнов! и заглянем в колониальный храм в Чинчеро, который построен прямо сверху стен инкского храма Солнца.
После прибудем в милый городок Ольянтатамбо, откуда отходит поезд в Агуас-Кальентес (ворота Мачу-Пикчу). Однопутная трасса проходит по правой стороне каньона рядом с ревущей, усыпанной камнями рекой Урубамба. Едем на панорамном экспрессе, наблюдая лучшие пейзажи Южной Америки
Ночь в г. Агуас-Кальентес
Мачу-Пикчу
Вот и настал тот день, о котором вы так долго мечтали, разглядывая Затерянный город инков на фотографиях
Рано утром садимся на автобус, который поднимет нас к одному из новых семи чудес света. Загадочный Мачу-Пикчу - город инков с лабиринтом прекрасных каменных храмов, площадей и гробниц на высоте 2450 м, он спрятан глубоко в Андах, поэтому до него не смогли добраться испанские колонизаторы.
Прогуляемся по красивым тропам, рассмотрим строения, которые сложены настолько искусно, что между ними нельзя просунуть даже лезвие бритвы, сделаем селфи с ламой и насладимся энергией гор.
Спускаемся в Агуас-Кальентес, обедаем и возвращаемся в Куско.
Куско: пончо, ламы и кока
Завтракаем и отправляемся исследовать город. Куско очень самобытный , здесь видно как переплелись воедино культуры разных цивилизаций. Здесь царит своя, ни с чем несравнимая атмосфера: разноцветные пончо, листья коки и ламы на улицах. А еще Прогуляемся по Саксайуману - впечатляющей цитадели, полной колоссальных сооружений и окруженной красивыми пейзажами.
После обеда у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по сувенирным лавкам и мастерским
Радужные Горы: 5036 над уровнем неба
Просыпаемся пораньше, ведь сегодня нас ждет путешествие к горам цвета радуги. Чуть больше 3 часов в пути и вот мы уже на высоте 4600 м над уровнем моря, среди бирюзовых лагун и снежных вершин - это стартовая точка для подъема к горе Виникунка. Расстояние до вершины не такое уж и большое, но в условиях разряженного воздуха наш поход может занять до 2 часов. Несмотря на непростой подъем, усилия будут с лихвой возмещены открывающейся невероятной панорамой.
Полосы разных оттенков красного, зеленого и серого на величественной горе выглядят так, словно специально мастерски окрашены неизвестны художником. Чуть более 10 лет назад никто и не знал об их существовании, так как горы скрывал ледник. Но ледник растаял, и цветные холмы обнажились.
В Куско вернемся ближе к вечеру.
Титикака: жизнь на островах
Какой же тур в Перу обойдется без посещения озера Титикака? Вкусно завтракаем, садимся в комфортабельный автобус и держим путь в сторону Пуно. На высоте 3820 метров над уровнем моря, на границе с Боливией, Титикака выделяется своим ландшафтом, людьми и культурой
Прибудем в Пуно после обеда и сразу переправляемся на один из 40 соломенных островов Урос, где дома, пол, лодки и даже некоторые типичные блюда изготавливаются из тростника Тотороса. Жизнь здесь буквально плывет по фотогеничной Титикаке.
Не упустим возможность остановиться на ночь в плетенном из тростника отеле, и поплавать на плетеных лодках.
Переезд в Боливию
Утро начинается медленно и спокойно: неспешный завтрак, панорамные виды на озеро Титикака, тишина и чистейший горный воздух. Наслаждаемся моментом перед тем, как снова пуститься в путь.
После сборов выдвигаемся в Боливию — навстречу совсем другой энергии. Ближе к вечеру прибываем в Ла-Пас, самый высокогорный административный центр мира, где вместо безмятежности — шум улиц, колорит рынков и хаотичный ритм большого города. Заселяемся в отель и отдыхаем. Если останутся силы — выберемся на небольшую прогулку за первыми впечатления от города на высоте 3600 метров.
Уюни: там, где небо касается земли
Ранний подъем, завтрак, час полета и вот мы уже в маленьком городке Уюни, откуда стартуют экспедиции по Боливийскому альтиплано.
Прыгаем в наши джипы и отправляемся в одно из самых удивительных мест на Земле - Солончак Уюни, где белоснежная бесконечность под ногами, небо, отражающееся в зеркальной глади соли, и ощущение, будто ты стоишь на границе миров.
Первая остановка — покинутый поезд-призрак на старой железной дороге: ржавые паровозы, оставленные временем, словно кадр из постапокалиптического фильма.
Затем — деревушка Колчани, где местные жители изготавливают сувениры из соли и рассказывают о древнем ремесле добычи соли. После — выезжаем на сам солончак. Сотни километров белоснежной поверхности — это не только одно из самых фотогеничных мест в мире, но и настоящий простор для воображения и наших творческих снимков.
Завершаем день закатом, когда небо окрашивается в апельсиновые и розовые тона, отражаясь в глади солончака. Волшебный финал дня и ночь в уникальном соляном отеле.
Альтиплано: лагуны, вулканы и фламинго
Сегодня — один из самых зрелищных дней всего маршрута. Мы отправляемся в путь по высокогорному плато Альтиплано — региону, где пейзажи словно сошли с другой планеты. Нас ждёт насыщенный переезд через юг Боливии к чилийской границе, но эта дорога — сама по себе приключение.
Главная звезда дня — Лагуна Колорадо, сверкающая красно-розовыми оттенками, где в мелкой воде неспешно бродят розовые фламинго. Далее — сюрреалистичные виды пустыни Сальвадора Дали и причудливое Каменное дерево — скульптуры, созданной ветром и временем, и
По пути нас сопровождают вулканы и высокогорные пейзажи на высоте более 4 000 метров. Остановки для прогулок и обеда на природе.
К вечеру пересекаем границу с Чили и спускаемся в уютный оазис Сан-Педро-де-Атакама — контрастный переход от суровой красоты боливийского Альтиплано к мягкому свету чилийской пустыни.
Заселение в отель, отдых. Завтра нас ждёт знакомство с Атакамой.
Атакама
После насыщенных дней в горах — время выдохнуть. Утром отправляемся в термальные источники Пуритама — каскад теплых природных бассейнов, спрятанных в живописном каньоне. Приятная минеральная вода, солнце и тишина — идеальное завершение нашего приключения в Атакаме.
По пути в аэропорт проезжаем через Долину Луны — регион с инопланетными пейзажами: окаменевшие дюны, скальные образования и бесконечные пустынные просторы, напоминающие поверхность другого мира.
Далее — трансфер в аэропорт Калама и перелёт в Сантьяго. Вечером прибытие в столицу Чили, заселение и отдых.
Ла-Пас: лунная долина, телеферико и рынок ведьм
Сегодня мы погружаемся в атмосферу Ла-Паса. Утро начнем с поездки на знаменитом телеферико — прокатимся над кварталами, застывшими на склонах Анд, и увидим город с высоты, как на ладони. Затем отправимся изучать загадочный Рынок Ведьм: зелья, амулеты, сухие ламы и древние поверья — всё, что придаёт Ла-Пасу его магический шарм.
А ближе к вечеру — смена декораций. Мы отправимся в Лунную Долину, где причудливые глиняные образования и необычные формы создают ощущение, будто попали на другую планету. Закат придаст этому месту ещё больше магии.
Вальпараисо и винодельня
Просыпаемся пораньше, садимся в наш трансфер и отправляемся на изучение окрестностей, а именно в городок Вальпараисо, уютно расположившийся на побережье Тихого океана. Граффити на стенах, красочные лестницы и россыпь маленьких домиков на вершинах холмов - вот что отличает этот очаровательный чилийский городок.
Прогуляемся по запутанным улочкам города, заглянем в порт и прокатимся на специальном лифте -фуникулере - хорошее транспортное средство для тех, кому сложно совершать длительные пешие подъемы.
После обеда отправимся в долину Касабланка, которая известна своим средиземноморским климатом, прибрежными бризами и виноградниками. Остановимся на обед в одной из виноделен и попробуем вина мирового класса
Вечером возвращаемся в Сантьяго
Вылет домой
Вот и подошло к концу наше путешествие!
Вылет на родину возможен из Сантьяго (Чили) или возвращаетесь в Лиму (Перу), а оттуда домой.
До встречи в новых путешествиях!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3-4 (2-х местное размещение)
- 3 внутренних перелета с ручной кладью (до 10 кг)
- Все передвижения на частном микроавтобусе
- Сопровождение турлидером (24/7) из команды нашей компании
- Услуги локальных гидов
- 3-х дневная экспедиция по Уюни
- Питание во время экспедиции по солончаку (2 обеда)
- Экскурсия по Лиме
- Экскурсия по Куско
- Экскурсия по Вальпараисо
- Билет на поезд к Мачу-Пикчу
- Входные билеты на все экскурсионные объекты
- Экскурсия по Священной Долине
- Посещение винодельни с дегустацией
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Перелет до Лимы (Перу) и обратно из Сантьяго (Чили)
- Питание
Пожелания к путешественнику
Стоимость участия зафиксирована в долларах и составляет - 4150 Usd
Для бронирования места в группе вы вносите аванс - 1650 Usd (списание производится в валюте вашей карты). К оплате принимают карты выпущенные российскими и зарубежными банками.
Финальная оплата - 2500 Usd вносится любым удобным способом
1. Наличными долларами нового образца турлидеру в первый день путешествия
2. Безналичный расчет в рублях на наши реквизиты (по курсу Цб Рф + 5,5%)
3. Безналичный расчет в долларах или евро на счет зарубежного банка
4. Криптовалюта Usdt