ногами, глазами и сердцем. Это позволяет мне создавать настоящие путешествия с характером, не всегда простые, но всегда невероятные. Когда утром ты стоишь на краю вулкана в Гватемале или плывёшь по Амазонке, а вечером уже отдыхаешь в уютном отеле с горячей водой и бокалом вина. Латинская Америка - регион яркий, мощный и порой непростой. Здесь легко влюбиться в природу, людей и ритм жизни, и так же легко потеряться в логистике, местных особенностях или оказаться без связи где-нибудь посреди джунглей. Поэтому мы берем на себя самое сложное, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном - на впечатлениях! Все туры я сопровождаю лично или через свою проверенную команду. Мы живём в Латинской Америке: турлидеры, гиды и координаторы находятся здесь постоянно и говорят на местных языках. Благодаря этому мы хорошо понимаем регион изнутри, быстро решаем любые вопросы на месте и показываем не только известные места, но и ту Латинскую Америку, которую обычно не видят туристы. Готовы удивляться? Тогда читайте отзывы, выбирайте приключение и пишите мне, чтобы забронировать место в группе!