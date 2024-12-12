Предоплата 15% от стоимости тура через сайт.

100 000 ₽ надо оплатить организатору тура не позднее, чем за 2 недели до начала тура. Остальная сумма оплачивается на месте в первый день тура (в долларах).

Проживание. 2- и 3-местное размещение в 3-звёздочных отелях:

1-2 день: Лима, отель 3* Best Western Plus.

3 день: Паракас, отель 3* Hotel Residencial Los Flayles.

4 день: Уакачина, Curasi 3-Star Hostel.

5 день: Наска, отель 3* Alegria.

7-8 день: Арекипа, отель 3* Casona Solar.

10 день: Куско, отель 3* Nacienda Cusco Plaza.

11 день: Мачу-Пикчу, отель 3* Rockrivers Machu-Picchu.

12-14 день: Куско, отель 3* Nacienda Cusco Plaza.

Питание. Не входит в стоимость. Иногда в отелях будут включены завтраки, а на экскурсиях — обеды.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автобусе с кондиционером, уборной, телевизорами и USB-портами.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Не нужна. Достаточно загранпаспорта (до срока окончания паспорта должно быть не менее 6 месяцев). Необходимо также наличие обратного авиабилета из Перу в Россию.