Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки

Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице инков
Откройте для себя Перу в незабываемом путешествии, где прошлое и настоящее сплетаются в единое целое: от ярких улиц Лимы до дикой красоты островов Бальестас, от загадочных геоглифов Наска до впечатляющих
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вершин Радужных гор.

Вас ждут захватывающие приключения в пустыне, древние тайны Мачу-Пикчу, живописные каньоны и купание в термальных источниках, знакомство с жизнью на плавучих островах Титикака и прогулки по таинственным улочкам Арекипы. Приготовьтесь погружаться в неповторимую красоту Южной Америки!

5
1 отзыв
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Ближайшие даты:
1
ноя
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата 15% от стоимости тура через сайт.
100 000 ₽ надо оплатить организатору тура не позднее, чем за 2 недели до начала тура. Остальная сумма оплачивается на месте в первый день тура (в долларах).

Проживание. 2- и 3-местное размещение в 3-звёздочных отелях:

1-2 день: Лима, отель 3* Best Western Plus.
3 день: Паракас, отель 3* Hotel Residencial Los Flayles.
4 день: Уакачина, Curasi 3-Star Hostel.
5 день: Наска, отель 3* Alegria.
7-8 день: Арекипа, отель 3* Casona Solar.
10 день: Куско, отель 3* Nacienda Cusco Plaza.
11 день: Мачу-Пикчу, отель 3* Rockrivers Machu-Picchu.
12-14 день: Куско, отель 3* Nacienda Cusco Plaza.

Питание. Не входит в стоимость. Иногда в отелях будут включены завтраки, а на экскурсиях — обеды.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автобусе с кондиционером, уборной, телевизорами и USB-портами.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Не нужна. Достаточно загранпаспорта (до срока окончания паспорта должно быть не менее 6 месяцев). Необходимо также наличие обратного авиабилета из Перу в Россию.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Перу

Встретим вас в аэропорту Лимы и поедем в отель, который расположен в престижном районе Мирафлорес. Здесь вы сможете расслабиться и насладиться видом на побережье Тихого океана. Заселившись, отдохнём, чтобы набраться сил перед активной частью тура.

Добро пожаловать в ПеруДобро пожаловать в ПеруДобро пожаловать в Перу
2 день

Знакомство с Лимой

День начнётся с экскурсии по Лиме. В сопровождении опытного местного гида вы отправитесь в путешествие по столице Перу на удобном автобусе с кондиционером. Это шанс увидеть все значимые достопримечательности и прочувствовать дух этого древнего и колоритного города.

Знакомство с ЛимойЗнакомство с ЛимойЗнакомство с ЛимойЗнакомство с Лимой
3 день

Переезд в Паракас

Рано утром мы покидаем Лиму и выезжаем в Паракас. По пути сделаем остановку для сытного завтрака. Затем нас ждёт захватывающее путешествие в рабские тоннели под руководством местного историка, который откроет мрачные тайны этих подземных коридоров.

По прибытии в город заселимся в уютный отель. У вас будет свободное время для прогулок по набережной, отдыха на пляже или любования закатом.

Переезд в ПаракасПереезд в ПаракасПереезд в ПаракасПереезд в ПаракасПереезд в Паракас
4 день

Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»

Утром мы отправимся в захватывающее приключение. Экскурсия на катере к островам Бальестас познакомит вас с богатым миром дикой природы: пингвины, морские львы, морские птицы и величественные пейзажи. Кроме того, с воды откроется вид на древний геоглиф Канделябр.

Затем, вернувшись на сушу, мы посетим национальный парк «Паракас», чтобы увидеть, как пустыня сливается с океаном. После экскурсии мы посетим виноградники Писко, где продегустируем местные напитки, и поедем в Уакачину, настоящий оазис среди барханов. Там мы заселимся в отель, а после вас ждёт вождение багги и сэндбординг с видом на закат.

Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»
5 день

Геоглифы Наска

Во второй половине дня мы выезжаем в пустыню Наска, где издалека видны таинственные геоглифы. Вы сможете разглядеть некоторые из них со смотровой башни. Заселившись в отель, отдохнём, наслаждаясь свободным временем.

Геоглифы НаскаГеоглифы НаскаГеоглифы НаскаГеоглифы Наска
6 день

Полёт над геоглифами Наска. Переезд в Арекипу

Утро начнётся с впечатляющего полёта над загадочными геоглифами Наска, включёнными в список наследия ЮНЕСКО. Вид с высоты потрясает воображение, а после полёта вы получите сертификат об участии. Проводится инструктаж по безопасности, полёт проводит авиакомпания Air Majoro S.A. Linea Aerea Regional.

Вечером мы отправляемся в Арекипу, дорога займёт всю ночь.

Полёт над геоглифами Наска. Переезд в АрекипуПолёт над геоглифами Наска. Переезд в АрекипуПолёт над геоглифами Наска. Переезд в АрекипуПолёт над геоглифами Наска. Переезд в Арекипу
7 день

Арекипа

Рано утром прибываем в Арекипу — город у подножия трёх вулканов с потрясающей архитектурой. Далее — заселение в отель и отдых. Днём вы отправитесь на прогулку по историческому центру, а желающие могут посетить монастырь Святой Каталины, настоящий город в городе, с его живописными улочками и площадями.

АрекипаАрекипаАрекипаАрекипа
8 день

Каньон Колка

Ранний выезд на экскурсию в знаменитый каньон Колка. Мы проедем по живописному высокогорному плато, наблюдая за пасущимися ламами и викуньями. Если повезёт, удастся увидеть парящих в небе величественных кондоров. Также предусмотрено купание в термальных источниках.

Вечером возвращение в Арекипу.

Каньон КолкаКаньон КолкаКаньон КолкаКаньон КолкаКаньон КолкаКаньон КолкаКаньон КолкаКаньон Колка
9 день

Пуно, озеро Титикака

Рано утром мы отправляемся в путь. Сделаем остановку на смотровой площадке Лагунальяс Мирадор, откуда открывается невероятный вид на горные озёра и хребты Анд. Затем доберёмся до Пуно, где нас ждёт поездка на катере по озеру Титикака. Мы познакомимся с жизнью людей на тростниковых островах Урос, увидим, как создаются плавучие платформы и лодки.

Вечером нас ждёт ночной переезд в Куско.

Пуно, озеро ТитикакаПуно, озеро ТитикакаПуно, озеро ТитикакаПуно, озеро ТитикакаПуно, озеро ТитикакаПуно, озеро ТитикакаПуно, озеро ТитикакаПуно, озеро Титикака
10 день

Прибытие в Куско

Ранним утром приезжаем в Куско. После размещения в отеле вы сможете самостоятельно исследовать город, его колониальные и древние здания, проникнуться духом столицы инков.

Прибытие в КускоПрибытие в КускоПрибытие в КускоПрибытие в КускоПрибытие в КускоПрибытие в Куско
11 день

Чарующие пейзажи Анд

Мы отправляемся к подножию Мачу-Пикчу по живописным горным пейзажам Анд в городок Агуас-Кальентес.

Чарующие пейзажи АндЧарующие пейзажи АндЧарующие пейзажи АндЧарующие пейзажи Анд
12 день

Мачу-Пикчу

Долгожданная экскурсия по древнему городу Мачу-Пикчу! Мы проведём день, исследуя легендарные постройки, узнаем тайны этого удивительного места и сделаем фото на фоне фантастических видов.

Вечером — возвращение в Куско.

Мачу-ПикчуМачу-ПикчуМачу-ПикчуМачу-ПикчуМачу-Пикчу
13 день

Радужные горы

Рано утром отправимся к Радужным горам, уникальному природному чуду, доступному для туристов всего несколько лет. Нас ждёт прогулка к перевалу, откуда открываются впечатляющие виды на разноцветные склоны. Днём вернёмся в Куско.

Радужные горыРадужные горыРадужные горыРадужные горыРадужные горы
14 день

Окончание тура

Утром вас ждёт трансфер в аэропорт и вылет домой. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги русскоговорящего гида и местных проводников
  • Экскурсии и входные билеты
  • Полёт над геоглифами Наска компанией Air Majoro S.A. Linea Aerea Regional (билеты гид покупает самостоятельно)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Лимы и обратно из Куско
  • Питание
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Медицинская страховка
  • Тур состоится при наборе группы от 4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
Завершение: Аэропорт Куско, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
12 дек 2024
Дорогая, милая Наташа, от всего сердца хочу по благодарить тебя за прекрасное путешествие! Организация и вся логистика путешествия была безупречна с самого начала! Подготовка закупки необходимых лекарств, советы и консультации
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по экипировке одежды - все это привело к прекрасным впечатлениям и воспоминаниям. Ведь наше здоровье было в надежных руках!
Первая моя поездка под руководством Наташи состоялась в 2023 году, а в 2024 году я решила повторить эту фантастическую поездку!! Впечатление трудно описать и передать, это надо увидеть и прочувствовать.

Очень надеюсь, что мы ещё раз с тобой поедем! Ты необыкновенная и я горжусь, что в моем родном городе живет такой человек, который водит такие непростые группы по местам силы!

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