ноя
Описание тура
Организационные детали
Предоплата 15% от стоимости тура через сайт.
100 000 ₽ надо оплатить организатору тура не позднее, чем за 2 недели до начала тура. Остальная сумма оплачивается на месте в первый день тура (в долларах).
Проживание. 2- и 3-местное размещение в 3-звёздочных отелях:
1-2 день: Лима, отель 3* Best Western Plus.
3 день: Паракас, отель 3* Hotel Residencial Los Flayles.
4 день: Уакачина, Curasi 3-Star Hostel.
5 день: Наска, отель 3* Alegria.
7-8 день: Арекипа, отель 3* Casona Solar.
10 день: Куско, отель 3* Nacienda Cusco Plaza.
11 день: Мачу-Пикчу, отель 3* Rockrivers Machu-Picchu.
12-14 день: Куско, отель 3* Nacienda Cusco Plaza.
Питание. Не входит в стоимость. Иногда в отелях будут включены завтраки, а на экскурсиях — обеды.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автобусе с кондиционером, уборной, телевизорами и USB-портами.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Не нужна. Достаточно загранпаспорта (до срока окончания паспорта должно быть не менее 6 месяцев). Необходимо также наличие обратного авиабилета из Перу в Россию.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Перу
Встретим вас в аэропорту Лимы и поедем в отель, который расположен в престижном районе Мирафлорес. Здесь вы сможете расслабиться и насладиться видом на побережье Тихого океана. Заселившись, отдохнём, чтобы набраться сил перед активной частью тура.
Знакомство с Лимой
День начнётся с экскурсии по Лиме. В сопровождении опытного местного гида вы отправитесь в путешествие по столице Перу на удобном автобусе с кондиционером. Это шанс увидеть все значимые достопримечательности и прочувствовать дух этого древнего и колоритного города.
Переезд в Паракас
Рано утром мы покидаем Лиму и выезжаем в Паракас. По пути сделаем остановку для сытного завтрака. Затем нас ждёт захватывающее путешествие в рабские тоннели под руководством местного историка, который откроет мрачные тайны этих подземных коридоров.
По прибытии в город заселимся в уютный отель. У вас будет свободное время для прогулок по набережной, отдыха на пляже или любования закатом.
Острова Бальестас и национальный парк «Паракас»
Утром мы отправимся в захватывающее приключение. Экскурсия на катере к островам Бальестас познакомит вас с богатым миром дикой природы: пингвины, морские львы, морские птицы и величественные пейзажи. Кроме того, с воды откроется вид на древний геоглиф Канделябр.
Затем, вернувшись на сушу, мы посетим национальный парк «Паракас», чтобы увидеть, как пустыня сливается с океаном. После экскурсии мы посетим виноградники Писко, где продегустируем местные напитки, и поедем в Уакачину, настоящий оазис среди барханов. Там мы заселимся в отель, а после вас ждёт вождение багги и сэндбординг с видом на закат.
Геоглифы Наска
Во второй половине дня мы выезжаем в пустыню Наска, где издалека видны таинственные геоглифы. Вы сможете разглядеть некоторые из них со смотровой башни. Заселившись в отель, отдохнём, наслаждаясь свободным временем.
Полёт над геоглифами Наска. Переезд в Арекипу
Утро начнётся с впечатляющего полёта над загадочными геоглифами Наска, включёнными в список наследия ЮНЕСКО. Вид с высоты потрясает воображение, а после полёта вы получите сертификат об участии. Проводится инструктаж по безопасности, полёт проводит авиакомпания Air Majoro S.A. Linea Aerea Regional.
Вечером мы отправляемся в Арекипу, дорога займёт всю ночь.
Арекипа
Рано утром прибываем в Арекипу — город у подножия трёх вулканов с потрясающей архитектурой. Далее — заселение в отель и отдых. Днём вы отправитесь на прогулку по историческому центру, а желающие могут посетить монастырь Святой Каталины, настоящий город в городе, с его живописными улочками и площадями.
Каньон Колка
Ранний выезд на экскурсию в знаменитый каньон Колка. Мы проедем по живописному высокогорному плато, наблюдая за пасущимися ламами и викуньями. Если повезёт, удастся увидеть парящих в небе величественных кондоров. Также предусмотрено купание в термальных источниках.
Вечером возвращение в Арекипу.
Пуно, озеро Титикака
Рано утром мы отправляемся в путь. Сделаем остановку на смотровой площадке Лагунальяс Мирадор, откуда открывается невероятный вид на горные озёра и хребты Анд. Затем доберёмся до Пуно, где нас ждёт поездка на катере по озеру Титикака. Мы познакомимся с жизнью людей на тростниковых островах Урос, увидим, как создаются плавучие платформы и лодки.
Вечером нас ждёт ночной переезд в Куско.
Прибытие в Куско
Ранним утром приезжаем в Куско. После размещения в отеле вы сможете самостоятельно исследовать город, его колониальные и древние здания, проникнуться духом столицы инков.
Чарующие пейзажи Анд
Мы отправляемся к подножию Мачу-Пикчу по живописным горным пейзажам Анд в городок Агуас-Кальентес.
Мачу-Пикчу
Долгожданная экскурсия по древнему городу Мачу-Пикчу! Мы проведём день, исследуя легендарные постройки, узнаем тайны этого удивительного места и сделаем фото на фоне фантастических видов.
Вечером — возвращение в Куско.
Радужные горы
Рано утром отправимся к Радужным горам, уникальному природному чуду, доступному для туристов всего несколько лет. Нас ждёт прогулка к перевалу, откуда открываются впечатляющие виды на разноцветные склоны. Днём вернёмся в Куско.
Окончание тура
Утром вас ждёт трансфер в аэропорт и вылет домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги русскоговорящего гида и местных проводников
- Экскурсии и входные билеты
- Полёт над геоглифами Наска компанией Air Majoro S.A. Linea Aerea Regional (билеты гид покупает самостоятельно)
Что не входит в цену
- Перелёт до Лимы и обратно из Куско
- Питание
- Доплата за 1-местное размещение
- Медицинская страховка
- Тур состоится при наборе группы от 4 человек