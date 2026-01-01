Описание тура
Давно мечтаете посетить Перу, но не находите хороших авиа билетов и туров? Тогда вам к нам!!! У нас есть серьезные лайфхаки, как купить выгодные билеты до Перу!!! Стоимость вариантов наших авиа перелётов, вас либо обрадует, либо приятно удивит (около 130тр. туда и обратно!!). Не говоря уже о программе тура, она потрясающая!
Вас ждёт уникальное путешествие в страну тайн и загадок древних Инков! Наш тур проводит один из лучших гидов, звезда выпуска про Перу Орел и Решка - Роман!
Программа создана так, что вы посетите лучшие и интереснейшие места! Поездки и походы на места силы, практики, йога и знакомство с шаманскими церемониями!
И конечно же, гастрономические экстазы не оставят вас равнодушными!
Мы проведём несколько дней в Лиме, будем изумляться невероятно вкусной Перуанской кухней! Попробуем национальное Севиче, побалуемся невероятно вкусными закусками из морепродуктов и отведаем фирменный коктейльный напиток Писко, который покоряет своим нежным вкусом! Затем, мы перелетим в горную часть Перу. И отсюда будем посещать все знаменитые локации и места.
Данный тур - ретрит, это посещение большинства самых знаменитых мест Перу плюс прохождение церемоний с Перуанскими шаманами. Церемонии проходятся по желанию.
Перу это та страна, в которую вы влюбитесь раз и навсегда. Готовьтесь к этому!:)
Программа тура по дням
Ола, Лима
Мы встречаем вас в аэропорту Лимы! Заселение в отель и отдыхаем после авиа перелета.
Горячее сердце Перу - Лима
Сегодня вы будете очень удивлены, от того, что узнайте о загадочной стране!
Нас ожидает обзорная экскурсия по Лиме, посещение исторической части Лимы.
Гуляя по центру, вы будете ошеломлены этой разницей культур, ведь мы издалека увидим те самые латиноамериканские трущобы. Их развитый город отделяет, так называемая стена позора. Считается, что те кто живут в бедном квартале не могут и не должны пересекать эту стену. Звучит необычно, но для всех Перуанцев, такие разделения на богатых и бедных, очень даже привычным. Истоки этих разделений вы узнаете на наших экскурсиях. Все увиденное даст вам большое впечатление, насколько многообразен наш мир!
План на день:
07.30 - Завтрак
09.00 - Прогулка / Практика в Парке с Ольгой
10.30 - Выезд на Сан Кристобал (смотровая площадка 360 градусов)
Музеи Сан Кристобаль
12.00 - Экскурсия по Исторический Центр Лимы - Будет несколько Локаций
Главная Площадь
(Плаза де Армас)
Президентский Дворец
Площадь Сан Мартин
Сувениры и Серебро (Лима)
Если время позволяет
(Афро Музеи)
17.00 - Выезд на Обрыв Скал (Прижок Манана)
18.30 Приветственный ужин
На встречу древним загадкам
Утром мы выезжаем в аэропорт Лимы и вылетаем в горное Перу, в Куско.
Прибыв в Куско, мы отправляемся на экскурсию по священной долине Инков. Мы заедем в горную деревушку, в Чинчеро. Увидим традиционное изготовление изделий из шерсти Альпак. Узнаем много нового об их культуре и быте.
Выпив вкусного чая мы отправимся на наш панорамный поезд к Мачу Пикчу. Этот поезд поедет по таким живописным местам, дух захватывает! Окна поезда огромные и даже потолок обзорный! Это будет незабываемая поездка!
Прибыв в Агуас Кальянтес, мы заселяемся в чудесный отель Tierra Viva Machu Picchu, с панорамными окнами на бурную горную реку. Нас ожидает ещё один вкуснейший ужин и отдых
Загадка спящего индейца
Ранним утром мы завтракаем и отправляемся в одно из самых загадочных и знаменитых мест на нашей планете, древний город Инков Мачу Пикчу! Этот день вы запомните на всю свою жизнь, потому что, атмосфера в этих руинах необыкновенная! Это сложно описать словами, но как будто вы попадёте в фильм полон древних загадок и приключений. Очень экзотические ощущения!
Мы сделаем много красивых фото! И стоит помнить, что это место священное, так как там присутвуют остатки древних храмов. Там исполняются желания, конечно мы пойдем их загадывать! В общем, Мачу Пикчу вы запомните как место вашей силы!
Далее мы вкусно обедаем и выезжаем на поезде в горную деревушку. Перед этим можно зайти и купить открытку с Мачу Пикчу и разгадать тайну Спящего Индейца!
Заселяемся в аутентичный отель в Писак. Отдыхаем.
Дух и атмосфера священной долины
В этот день мы просыпаемся, идем на наш вкусный завтрак. После завтрака мы едем на ещё одни древние руины, более загадочные чем руины Мачу Пикчу. Нас ожидает несложный подъем и прогулка по руинам. Там вам откроются невообразимо красивые панорамные виды на Sacred Valey. Место где время идет своим ходом либо останавливается! Необыкновенные ощущения!
После мы прогуляемся по деревушке Писак, будем отдыхать и вкусно кушать!
Радужные горы
Ранним утром мы завтракаем и отправляемся на Радужные горы. Нас ожидает живописная поездка, увидим красивые высокогорные озера. Нас ждет лицезрение чуда света!!!!
На Радужные горы часть пути мы пройдем на лошадях и затем взойдем на 5030 метров, на гору Виникунка! Обзор будет такой, что слов не хватит! Уникальное явление Радужных гор во всей красе! Смело можно сказать что это место очень уникальное, не так много людей его уже успели посетить и да, эту первозданную мощь Перу вы ощутите именно там.
Горное озеро, ламы и шаманская церемония
Утром мы вновь завтракаем и выезжаем на высокогорное озеро. Для нас перуанские мастера будут проводить церемонию Пача Мама и Вачума, или благословение Матери Земли. Будет много красивых цветов, благовонии, мастера будут играть на дудочках и жечь костер. Возьмем с собой чай, будем наслаждаться природой, гулять и ощущать всю эту первозданную красоту природы.
Аутентичный и колоритный Писак
Сначала завтрак.
Этот день посвящен отдыху, покупке сувениров на рынке в Писак. Все очень колоритно и аутентично в этой маленькой деревушке!
Перу Ван Лав
Утром завтракаем
Обсуждаем наше прекрасное путешествие, подводим итоги тура. Можем смело вам сказать, вы ощутите что обязательно сюда вернетесь, в эту страну и эти места, ведь все это останется в вашем сердце очень теплыми чувствами и воспоминаниям!
И выезжаем в аэропорт Куско.
Внимание! В этот день можно завершить тур и из Куско лететь обратно домой, так как следующий день свободная программа.
Дополнительный день в Лиме
Свободный день в Лиме.
После завтрака можно отправиться на прогулку к океану или за сувенирами.
Вылет домой
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Много приятных сюрпризов! Чайные церемонии, телесные практики
- Один гастрономический ужин в лучшем ресторане Лимы
- Все экскурсии, входные билеты, трансферы по всем маршрутам
- Шаманская церемония Пача Мама
- Проживание в отеле Classic hotel Miraflores 4
- Проживание в отеле
- El Santuario Machu Picchu
- Питание, завтраки
- Внутренний Перелёт Лима - Куско
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Заезд на эксклюзивные доп локации приятные сюрпризы
Что не входит в цену
- Международный авиа перелёт до Лимы
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины