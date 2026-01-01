Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Давно мечтаете посетить Перу, но не находите хороших авиа билетов и туров? Тогда вам к нам!!! У нас есть серьезные лайфхаки, как купить выгодные билеты до Перу!!! Стоимость вариантов наших авиа перелётов, вас либо обрадует, либо приятно удивит (около 130тр. туда и обратно!!). Не говоря уже о программе тура, она потрясающая!

Вас ждёт уникальное путешествие в страну тайн и загадок древних Инков! Наш тур проводит один из лучших гидов, звезда выпуска про Перу Орел и Решка - Роман!

Программа создана так, что вы посетите лучшие и интереснейшие места! Поездки и походы на места силы, практики, йога и знакомство с шаманскими церемониями!

И конечно же, гастрономические экстазы не оставят вас равнодушными!

Мы проведём несколько дней в Лиме, будем изумляться невероятно вкусной Перуанской кухней! Попробуем национальное Севиче, побалуемся невероятно вкусными закусками из морепродуктов и отведаем фирменный коктейльный напиток Писко, который покоряет своим нежным вкусом! Затем, мы перелетим в горную часть Перу. И отсюда будем посещать все знаменитые локации и места.

Данный тур - ретрит, это посещение большинства самых знаменитых мест Перу плюс прохождение церемоний с Перуанскими шаманами. Церемонии проходятся по желанию.

Перу это та страна, в которую вы влюбитесь раз и навсегда. Готовьтесь к этому!:)