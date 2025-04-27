Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо будет также внести предоплату организатору в размере 1390 $.
Проживание. В отелях 3*, 4* — Dazzler Miraflores Lima, Tierra Viva, Luciano K, Casa de Sal. Размещение 2-местное.
Питание. Включены завтраки в отелях и питание во время экспедиции по солончаку (2 обеда, 2 завтрака). Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Джипы 4*4, Mercedes Sprinter, автобусы класса «люкс».
Дети. Без детей. Рекомендуемый возраст участников 18-65 лет.
Уровень сложности. Насыщенное путешествие со средним уровнем физической активности. В некоторые дни наше путешествие будет проходить на высоте до 5000 метров, поэтому для правильной акклиматизации мы будем плавно набирать высоту.
Виза. Для граждан РФ визы в страны по маршруту не требуются.
Программа тура по дням
Встреча, отдых, прогулка по Лиме
Встречаемся в аэропорту столицы Перу. После размещения в отеле у вас будет время, чтобы отдохнуть от длительного перелёта. Вечером прогуляемся по городу.
Прогулки по перуанской столице
Позавтракав, продолжим знакомство с городом. Начнём со знаменитой длинной набережной района Мирафлорес. Скалистые утёсы, освежающий бриз и безграничный океан — таким будет наше утро.
После отправимся в исторический центр Лимы, внесённый в список ЮНЕСКО. Посетим утопающий в зелени богемный район Барранко с колониальными постройками и рассмотрим перуанские муралы — масштабные произведения уличного искусства.
Перелёт в Куско, террасы Морай, соляные копи, храм и переезд к Мачу-Пикчу
Утром совершим перелёт в Куско, расположенный в Андах на высоте более 3400 метров. По прибытии отправимся исследовать Священную долину Урубамба, которая имела огромное значение для инков.
Посетим древнюю агролабораторию — террасы Морай, где проводили эксперименты по выращиванию разных культур. Здесь сохранились огромные круглые террасы, напоминающие глубокий амфитеатр. Увидим место, где инки добывали соль — ныне действующие соляные копи Салинас-де-Марас. Тут более чем 3000 соляных бассейнов! Заглянем в колониальный храм в Чинчеро, построенный прямо поверх стен инкского храма Солнца.
После из городка Ольянтатамбо на панорамном скором поезде, любуясь видами каньона и протекающей по нему рекой Урубамба, доберёмся до Агуас-Кальентес. Это последний населённый пункт у подножия Мачу-Пикчу, так называемые ворота Мачу-Пикчу. Разместимся в отеле и отдохнём.
Подъём к Мачу-Пикчу, возвращение в Куско
День исполнения мечты! Рано утром сядем на автобус, который поднимет нас к одному из семи новых чудес света. Вот он, загадочный Мачу-Пикчу, затерянный в Андах город инков с лабиринтом каменных храмов, площадей и гробниц!
Мы прогуляемся по живописным тропам: рассмотрим строения, сложенные настолько искусно, что между ними нельзя просунуть даже лезвие бритвы, сфотографируемся с ламой и насладимся невероятными видами.
Затем спустимся обратно в город и, пообедав, вернёмся в Куско.
Экскурсия по Куско, свободное время
После завтрака отправляемся исследовать Куско, столицу древней империи инков и один из самых старых городов мира. Здесь переплелись следы американской и европейской цивилизаций — многие здания времён испанской колонизации были построены на месте культовых сооружений индейцев или домов их правителей. Местные жители ходят в национальных костюмах, а по улицам гуляют ламы. Мы также посетим впечатляющую цитадель Саксайуаман — посмотрим на колоссальные сооружения в окружении чарующих пейзажей.
После обеда у вас будет свободное время: можно пройтись по сувенирным лавкам, торгующим одеждой из шерсти ламы и альпаки, и заглянуть в мастерские.
Радужная гора Виникунка
Сегодня встанем ещё до рассвета — впереди поездка к Радужным горам! Около 3 часов в пути — и вот мы уже на высоте 4600 метров над уровнем моря, среди бирюзовых лагун и снежных вершин. Отсюда начнётся наш подъём к горе Виникунка. Расстояние до вершины не такое уж и большое, но в условиях разряженного воздуха поход может занять до 2 часов. Усилия вознаградятся невероятной панорамой!
Полосы разных оттенков красного, зелёного и серого на величественной горе выглядят так, будто их специально нарисовал неизвестный художник. Ещё 10 лет назад никто и не знал об этом месте — горы скрывал ледник, который потом растаял и обнажил цветные холмы.
К вечеру вернёмся в Куско.
Путь к озеру Титикака, переправа на остров Урос, ночь в отеле из тростника
Утром разместимся в комфортабельном автобусе и поедем к самому высокогорному в мире озеру Титикака. Находящийся на высоте 3820 метров над уровнем моря, на границе с Боливией, водоём выделяется своим ландшафтом, живущими тут людьми и культурой.
Прибудем в город Пуно после обеда и совершим водную переправу на один из 40 соломенных островов Урос. Дома, полы, лодки и даже некоторые типичные блюда изготавливаются здесь из тростника тотороса, а жизнь буквально плывёт по фотогеничной Титикаке. На ночь остановимся в отеле, плетёном из тростника, а вечером поплаваем на плетёных лодках.
Перелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, подъём по канатной дороге и рынок ведьм
Встанем пораньше, позавтракаем и вперёд, в новую страну! Летим в столицу Боливии — город Ла-Пас, куда прибудем к обеду. Разместимся в отеле и пойдём гулять по контрастному городу, известному тем, что здесь находится крупнейшая в мире система канатных дорог.
Мы прокатимся по одному из маршрутов, полюбуемся горами и видом города с высоты. А затем побродим по колониальным улочкам и заглянем на, пожалуй, самый необычный рынок на свете — рынок ведьм. Здесь местные жительницы в традиционных разноцветных платьях продают товары для колдовства: высушенных лягушек и змей, амулеты и травы.
Перелёт в Уюни, поездка на джипах к солончаку Уюни
Сегодня снова встанем рано и совершим часовой перелёт в небольшой городок Уюни, откуда стартуют экспедиции по невероятному плато Альтиплано. Разместимся в джипах и отправимся исследовать самый большой высокогорный солончак в мире — Уюни.
Это высохшее соляное озеро, которое после дождей превращается в бескрайнюю зеркальную поверхность. Мы посетим остров Инкауси, покрытый гигантскими кактусами, заглянем на кладбище поездов с останками техники 19 века, станем свидетелями процесса йодирования соли и пообедаем прямо на солончаке.
Продолжение поездки по плато Альтиплано
Продолжим осматривать Альтиплано, и на этот раз отправимся на юг, к высокогорной части плато. Насладимся пейзажами андской пустыни, увидим разноцветные лагуны минерального происхождения и полюбуемся действующим вулканом Оллага.
После обеда пересечём пустыню Силоли, доберёмся до скопления камней, среди которых особенно выделяется «Каменное дерево» — здесь получаются отличные фотографии. Завершим день посещением красной лагуны Колорадо, где сможем вблизи посмотреть на грациозных фламинго.
Рассвет на гейзере, пустыня Сальвадора Дали, лагуна Верде и переезд в Чили
И ещё один день среди невероятных пейзажей Альтиплано! Едем встречать рассвет к гейзеру Соль-де-Маньяна на высоте 4850 метров. Именно в это время гейзер испускает пары с большой интенсивностью. Желающие смогут искупаться в горячих источниках Полькес вулканического происхождения.
Затем проедем через засушливую пустыню Сальвадора Дали с сюрреалистическими видами: с одной стороны здесь разноцветные горы, с другой — причудливые скальные образования.
К вечеру доберёмся до лагуны Верде — зеленоватого озера у подножия потухшего вулкана Ликанкабур. Полюбовавшись сочетаниями цветов, пересечём границу Чили. Ночь в Сан-Педро-де-Атакама.
Перелёт в Сантьяго, прогулка по городу
Позавтракав, доедем до аэропорта и совершим перелёт в столицу Чили — Сантьяго. После размещения в отеле отправимся на неспешную прогулку по городу.
Знакомство с городами Вальпараисо и Винья-дель-Мар
В этот день исследуем окрестные городки. Сначала побываем в Вальпараисо на побережье Тихого океана. Граффити на стенах, красочные лестницы и россыпь маленьких домиков на вершинах холмов — таков облик этого очаровательного чилийского городка. Прогуляемся по запутанным улочкам, заглянем в порт и прокатимся на специальном лифте-фуникулёре.
После обеда навестим его «зажиточную соседку» — городок Винья-дель-Мар. Посмотрим на роскошные дома, рестораны и казино и пройдёмся по набережной, любуясь океанским простором. Вечером вернёмся в Сантьяго.
Отъезд
Вот и подошло к концу наше невероятное путешествие! Обратный вылет возможен из Сантьяго (Чили) или сначала можно вернуться в Лиму (Перу) и уже оттуда улететь домой. До встречи в новых путешествиях!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, питание во время экспедиции по солончаку (2 обеда, 2 завтрака)
- 3 внутренних перелёта
- Билет на поезд к Мачу-Пикчу
- Входной билет в Мачу-Пикчу
- 2 переезда на автобусах класса «люкс»
- Услуги русскоговорящего сопровождающего 24/7
- Услуги местных гидов
- 3-дневная экспедиция по Уюни
- Экскурсия по Лиме
- Экскурсия по Куско
- Экскурсия по Вальпараисо
- Экскурсия по Священной долине
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Лимы (Перу) и обратно из Сантьяго (Чили) или Лимы
- Питание за всю поездку - около $500
- Багаж, если превышает размеры ручной клади