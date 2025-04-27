Утром совершим перелёт в Куско, расположенный в Андах на высоте более 3400 метров. По прибытии отправимся исследовать Священную долину Урубамба, которая имела огромное значение для инков.

Посетим древнюю агролабораторию — террасы Морай, где проводили эксперименты по выращиванию разных культур. Здесь сохранились огромные круглые террасы, напоминающие глубокий амфитеатр. Увидим место, где инки добывали соль — ныне действующие соляные копи Салинас-де-Марас. Тут более чем 3000 соляных бассейнов! Заглянем в колониальный храм в Чинчеро, построенный прямо поверх стен инкского храма Солнца.

После из городка Ольянтатамбо на панорамном скором поезде, любуясь видами каньона и протекающей по нему рекой Урубамба, доберёмся до Агуас-Кальентес. Это последний населённый пункт у подножия Мачу-Пикчу, так называемые ворота Мачу-Пикчу. Разместимся в отеле и отдохнём.