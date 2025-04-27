Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили

Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Хотите испытать ощущение нереальности происходящего, побывать в фантастических местах и прикоснуться к культуре, совершенно непохожей на другие? Тогда вам с нами! Едем туда, где местные жители ходят в национальных костюмах,
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свободно разгуливают ламы, а природа кажется инопланетной.

Мы поднимемся к окутанному туманом Мачу-Пикчу, проведём ночь на соломенном острове посреди самого высокогорного озера Титикака и затеряемся в невероятных пейзажах боливийского Альтиплано.

Вас ждут соляные равнины и побережье Тихого океана, покрытые льдом вершины, лагуны и горы, окрашенные в разные цвета. Это будут 14 незабываемых дней, которые станут одним из самых ярких впечатлений в жизни!

Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Ближайшие даты:
27
апр15
сен20
окт
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо будет также внести предоплату организатору в размере 1390 $.

Проживание. В отелях 3*, 4* — Dazzler Miraflores Lima, Tierra Viva, Luciano K, Casa de Sal. Размещение 2-местное.

Питание. Включены завтраки в отелях и питание во время экспедиции по солончаку (2 обеда, 2 завтрака). Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Джипы 4*4, Mercedes Sprinter, автобусы класса «люкс».

Дети. Без детей. Рекомендуемый возраст участников 18-65 лет.

Уровень сложности. Насыщенное путешествие со средним уровнем физической активности. В некоторые дни наше путешествие будет проходить на высоте до 5000 метров, поэтому для правильной акклиматизации мы будем плавно набирать высоту.

Виза. Для граждан РФ визы в страны по маршруту не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых, прогулка по Лиме

Встречаемся в аэропорту столицы Перу. После размещения в отеле у вас будет время, чтобы отдохнуть от длительного перелёта. Вечером прогуляемся по городу.

Встреча, отдых, прогулка по ЛимеВстреча, отдых, прогулка по ЛимеВстреча, отдых, прогулка по ЛимеВстреча, отдых, прогулка по Лиме
2 день

Прогулки по перуанской столице

Позавтракав, продолжим знакомство с городом. Начнём со знаменитой длинной набережной района Мирафлорес. Скалистые утёсы, освежающий бриз и безграничный океан — таким будет наше утро.

После отправимся в исторический центр Лимы, внесённый в список ЮНЕСКО. Посетим утопающий в зелени богемный район Барранко с колониальными постройками и рассмотрим перуанские муралы — масштабные произведения уличного искусства.

Прогулки по перуанской столицеПрогулки по перуанской столицеПрогулки по перуанской столицеПрогулки по перуанской столицеПрогулки по перуанской столицеПрогулки по перуанской столице
3 день

Перелёт в Куско, террасы Морай, соляные копи, храм и переезд к Мачу-Пикчу

Утром совершим перелёт в Куско, расположенный в Андах на высоте более 3400 метров. По прибытии отправимся исследовать Священную долину Урубамба, которая имела огромное значение для инков.

Посетим древнюю агролабораторию — террасы Морай, где проводили эксперименты по выращиванию разных культур. Здесь сохранились огромные круглые террасы, напоминающие глубокий амфитеатр. Увидим место, где инки добывали соль — ныне действующие соляные копи Салинас-де-Марас. Тут более чем 3000 соляных бассейнов! Заглянем в колониальный храм в Чинчеро, построенный прямо поверх стен инкского храма Солнца.

После из городка Ольянтатамбо на панорамном скором поезде, любуясь видами каньона и протекающей по нему рекой Урубамба, доберёмся до Агуас-Кальентес. Это последний населённый пункт у подножия Мачу-Пикчу, так называемые ворота Мачу-Пикчу. Разместимся в отеле и отдохнём.

Перелёт в Куско, террасы Морай, соляные копи, храм и переезд к Мачу-ПикчуПерелёт в Куско, террасы Морай, соляные копи, храм и переезд к Мачу-ПикчуПерелёт в Куско, террасы Морай, соляные копи, храм и переезд к Мачу-ПикчуПерелёт в Куско, террасы Морай, соляные копи, храм и переезд к Мачу-Пикчу
4 день

Подъём к Мачу-Пикчу, возвращение в Куско

День исполнения мечты! Рано утром сядем на автобус, который поднимет нас к одному из семи новых чудес света. Вот он, загадочный Мачу-Пикчу, затерянный в Андах город инков с лабиринтом каменных храмов, площадей и гробниц!

Мы прогуляемся по живописным тропам: рассмотрим строения, сложенные настолько искусно, что между ними нельзя просунуть даже лезвие бритвы, сфотографируемся с ламой и насладимся невероятными видами.

Затем спустимся обратно в город и, пообедав, вернёмся в Куско.

Подъём к Мачу-Пикчу, возвращение в КускоПодъём к Мачу-Пикчу, возвращение в КускоПодъём к Мачу-Пикчу, возвращение в КускоПодъём к Мачу-Пикчу, возвращение в Куско
5 день

Экскурсия по Куско, свободное время

После завтрака отправляемся исследовать Куско, столицу древней империи инков и один из самых старых городов мира. Здесь переплелись следы американской и европейской цивилизаций — многие здания времён испанской колонизации были построены на месте культовых сооружений индейцев или домов их правителей. Местные жители ходят в национальных костюмах, а по улицам гуляют ламы. Мы также посетим впечатляющую цитадель Саксайуаман — посмотрим на колоссальные сооружения в окружении чарующих пейзажей.

После обеда у вас будет свободное время: можно пройтись по сувенирным лавкам, торгующим одеждой из шерсти ламы и альпаки, и заглянуть в мастерские.

Экскурсия по Куско, свободное времяЭкскурсия по Куско, свободное времяЭкскурсия по Куско, свободное времяЭкскурсия по Куско, свободное времяЭкскурсия по Куско, свободное времяЭкскурсия по Куско, свободное времяЭкскурсия по Куско, свободное время
6 день

Радужная гора Виникунка

Сегодня встанем ещё до рассвета — впереди поездка к Радужным горам! Около 3 часов в пути — и вот мы уже на высоте 4600 метров над уровнем моря, среди бирюзовых лагун и снежных вершин. Отсюда начнётся наш подъём к горе Виникунка. Расстояние до вершины не такое уж и большое, но в условиях разряженного воздуха поход может занять до 2 часов. Усилия вознаградятся невероятной панорамой!

Полосы разных оттенков красного, зелёного и серого на величественной горе выглядят так, будто их специально нарисовал неизвестный художник. Ещё 10 лет назад никто и не знал об этом месте — горы скрывал ледник, который потом растаял и обнажил цветные холмы.

К вечеру вернёмся в Куско.

Радужная гора ВиникункаРадужная гора ВиникункаРадужная гора ВиникункаРадужная гора Виникунка
7 день

Путь к озеру Титикака, переправа на остров Урос, ночь в отеле из тростника

Утром разместимся в комфортабельном автобусе и поедем к самому высокогорному в мире озеру Титикака. Находящийся на высоте 3820 метров над уровнем моря, на границе с Боливией, водоём выделяется своим ландшафтом, живущими тут людьми и культурой.

Прибудем в город Пуно после обеда и совершим водную переправу на один из 40 соломенных островов Урос. Дома, полы, лодки и даже некоторые типичные блюда изготавливаются здесь из тростника тотороса, а жизнь буквально плывёт по фотогеничной Титикаке. На ночь остановимся в отеле, плетёном из тростника, а вечером поплаваем на плетёных лодках.

Путь к озеру Титикака, переправа на остров Урос, ночь в отеле из тростникаПуть к озеру Титикака, переправа на остров Урос, ночь в отеле из тростникаПуть к озеру Титикака, переправа на остров Урос, ночь в отеле из тростникаПуть к озеру Титикака, переправа на остров Урос, ночь в отеле из тростникаПуть к озеру Титикака, переправа на остров Урос, ночь в отеле из тростника
8 день

Перелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, подъём по канатной дороге и рынок ведьм

Встанем пораньше, позавтракаем и вперёд, в новую страну! Летим в столицу Боливии — город Ла-Пас, куда прибудем к обеду. Разместимся в отеле и пойдём гулять по контрастному городу, известному тем, что здесь находится крупнейшая в мире система канатных дорог.

Мы прокатимся по одному из маршрутов, полюбуемся горами и видом города с высоты. А затем побродим по колониальным улочкам и заглянем на, пожалуй, самый необычный рынок на свете — рынок ведьм. Здесь местные жительницы в традиционных разноцветных платьях продают товары для колдовства: высушенных лягушек и змей, амулеты и травы.

Перелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, подъём по канатной дороге и рынок ведьмПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, подъём по канатной дороге и рынок ведьмПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, подъём по канатной дороге и рынок ведьмПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, подъём по канатной дороге и рынок ведьм
9 день

Перелёт в Уюни, поездка на джипах к солончаку Уюни

Сегодня снова встанем рано и совершим часовой перелёт в небольшой городок Уюни, откуда стартуют экспедиции по невероятному плато Альтиплано. Разместимся в джипах и отправимся исследовать самый большой высокогорный солончак в мире — Уюни.

Это высохшее соляное озеро, которое после дождей превращается в бескрайнюю зеркальную поверхность. Мы посетим остров Инкауси, покрытый гигантскими кактусами, заглянем на кладбище поездов с останками техники 19 века, станем свидетелями процесса йодирования соли и пообедаем прямо на солончаке.

Перелёт в Уюни, поездка на джипах к солончаку УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах к солончаку УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах к солончаку УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах к солончаку УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах к солончаку УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах к солончаку Уюни
10 день

Продолжение поездки по плато Альтиплано

Продолжим осматривать Альтиплано, и на этот раз отправимся на юг, к высокогорной части плато. Насладимся пейзажами андской пустыни, увидим разноцветные лагуны минерального происхождения и полюбуемся действующим вулканом Оллага.

После обеда пересечём пустыню Силоли, доберёмся до скопления камней, среди которых особенно выделяется «Каменное дерево» — здесь получаются отличные фотографии. Завершим день посещением красной лагуны Колорадо, где сможем вблизи посмотреть на грациозных фламинго.

Продолжение поездки по плато АльтипланоПродолжение поездки по плато АльтипланоПродолжение поездки по плато АльтипланоПродолжение поездки по плато Альтиплано
11 день

Рассвет на гейзере, пустыня Сальвадора Дали, лагуна Верде и переезд в Чили

И ещё один день среди невероятных пейзажей Альтиплано! Едем встречать рассвет к гейзеру Соль-де-Маньяна на высоте 4850 метров. Именно в это время гейзер испускает пары с большой интенсивностью. Желающие смогут искупаться в горячих источниках Полькес вулканического происхождения.

Затем проедем через засушливую пустыню Сальвадора Дали с сюрреалистическими видами: с одной стороны здесь разноцветные горы, с другой — причудливые скальные образования.

К вечеру доберёмся до лагуны Верде — зеленоватого озера у подножия потухшего вулкана Ликанкабур. Полюбовавшись сочетаниями цветов, пересечём границу Чили. Ночь в Сан-Педро-де-Атакама.

Рассвет на гейзере, пустыня Сальвадора Дали, лагуна Верде и переезд в ЧилиРассвет на гейзере, пустыня Сальвадора Дали, лагуна Верде и переезд в ЧилиРассвет на гейзере, пустыня Сальвадора Дали, лагуна Верде и переезд в ЧилиРассвет на гейзере, пустыня Сальвадора Дали, лагуна Верде и переезд в ЧилиРассвет на гейзере, пустыня Сальвадора Дали, лагуна Верде и переезд в Чили
12 день

Перелёт в Сантьяго, прогулка по городу

Позавтракав, доедем до аэропорта и совершим перелёт в столицу Чили — Сантьяго. После размещения в отеле отправимся на неспешную прогулку по городу.

Перелёт в Сантьяго, прогулка по городуПерелёт в Сантьяго, прогулка по городуПерелёт в Сантьяго, прогулка по городуПерелёт в Сантьяго, прогулка по городу
13 день

Знакомство с городами Вальпараисо и Винья-дель-Мар

В этот день исследуем окрестные городки. Сначала побываем в Вальпараисо на побережье Тихого океана. Граффити на стенах, красочные лестницы и россыпь маленьких домиков на вершинах холмов — таков облик этого очаровательного чилийского городка. Прогуляемся по запутанным улочкам, заглянем в порт и прокатимся на специальном лифте-фуникулёре.

После обеда навестим его «зажиточную соседку» — городок Винья-дель-Мар. Посмотрим на роскошные дома, рестораны и казино и пройдёмся по набережной, любуясь океанским простором. Вечером вернёмся в Сантьяго.

Знакомство с городами Вальпараисо и Винья-дель-МарЗнакомство с городами Вальпараисо и Винья-дель-МарЗнакомство с городами Вальпараисо и Винья-дель-МарЗнакомство с городами Вальпараисо и Винья-дель-МарЗнакомство с городами Вальпараисо и Винья-дель-МарЗнакомство с городами Вальпараисо и Винья-дель-Мар
14 день

Отъезд

Вот и подошло к концу наше невероятное путешествие! Обратный вылет возможен из Сантьяго (Чили) или сначала можно вернуться в Лиму (Перу) и уже оттуда улететь домой. До встречи в новых путешествиях!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, питание во время экспедиции по солончаку (2 обеда, 2 завтрака)
  • 3 внутренних перелёта
  • Билет на поезд к Мачу-Пикчу
  • Входной билет в Мачу-Пикчу
  • 2 переезда на автобусах класса «люкс»
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего 24/7
  • Услуги местных гидов
  • 3-дневная экспедиция по Уюни
  • Экскурсия по Лиме
  • Экскурсия по Куско
  • Экскурсия по Вальпараисо
  • Экскурсия по Священной долине
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Лимы (Перу) и обратно из Сантьяго (Чили) или Лимы
  • Питание за всю поездку - около $500
  • Багаж, если превышает размеры ручной клади
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Сантьяго, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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