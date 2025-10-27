Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
Взойти на Мачу-Пикчу, увидеть Радужные горы, прокатиться на джипах по «другой» планете и обнять ламу
Начало: Лима, время - по договорённости
27 окт в 10:00
$3500 за человека
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
1 ноя в 12:00
19 янв в 08:00
$4000 за человека
Три страны, одна мечта: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Провести день в Мачу-Пикчу, проехать по солончаку Уюни и пустыне Атакама, понаблюдать за фламинго
Начало: Лима, место по договорённости, 10:00
27 окт в 10:00
$3690 за человека
