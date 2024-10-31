Увидим место, где они добывали соль, и рассмотрим поразительно ровные круглые террасы, предположительно созданные
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобится удобная одежда и обувь, дождевик, комплект тёплой одежды, куртка от ветра, шапка. Также можно взять с собой треккинговые палки.
Во всех местах, где мы ночуем, есть электричество и Wi-Fi. Также можно будет купить местные сим-карты и быть на связи большую часть времени в туре.
Авиабилеты лучше всего приобретать с составным маршрутом: Москва — Лима и Сантьяго — Москва. В оба направления перелёты осуществляются минимум с двумя пересадками. Самый удобный вариант — пересадки через Стамбул и Сан-Паулу. Также при наличии шенгенской визы можно рассмотреть более дешёвые перелёты через Европу.
Вам необходимо прилететь в день начала тура в удобное время. Но если у вас есть такая возможность, можно приехать на 1-2 дня пораньше, чтобы перестроиться под другой часовой пояс и посмотреть город.
Обратный вылет либо из Сантьяго в последний день тура, либо уже из Лимы днём позже.
Проживание. В отелях 3*, например, Hotel Antigua Miraflores в Лиме. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены для примера в программе 1-го дня
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Внедорожники Toyota Land Cruiser.
Уровень сложности. В туре будет несколько радиальных треккингов в горы, но особая физическая подготовка для данного маршрута не требуется. Программа трека специально разработана таким образом, чтобы ежедневно оптимально совмещать время в дороге и время на отдых. Всего на маршруте будет 2-3 ходовых дня. В каждый из этих дней мы будем проходить 15-20 км. Это примерно 6-7 часов пути. Остальные дни — это переезды, экскурсии, осмотр достопримечательностей либо отдых.
Дети. Без детей.
Виза. Для граждан РФ визы в страны по маршруту не требуются.
Программа тура по дням
Встреча, прогулки по Лиме
Встречаемся и отправляемся на экскурсию по Мирафлоресу — живописному и благополучному району Лимы у самого берега Тихого океана.
Вечером прогуляемся по 10-километровой набережной города и попробуем с желающими традиционные блюда: севиче из рыбы или морепродуктов, родиной которого считается Перу, и знаменитый коктейль «Писко сауэр» на основе перуанского спиртного напитка.
Город Куско
Сегодня нам предстоит короткий перелёт в город Куско — древнюю столицу империи инков, расположенную в Андах на высоте более 3400 метров над уровнем моря, в плодородной долине Урубамба. Название в переводе с языка инков означает «центр мира», а само место овеяно множеством легенд.
Морай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-Кальентес
В этот день отправимся в долину Урубамба — Священную долину инков. Первым посетим археологический памятник Морай в 50 километрах от Куско. Здесь сохранились огромные круглые террасы, напоминающие амфитеатр, глубина которого около 30 метров. По самой распространённой версии, комплекс являлся своеобразной сельскохозяйственной лабораторией, где подбирались условия для выращивания различных культур.
Затем побываем в месте, где ещё древние инки добывали соль — на соляных копях Салинас-де-Марас. В каньоне с разноцветными бассейнами-ячейками среди высоких гор добыча соли ведётся и по сей день.
После доедем до атмосферного горного городка Ольянтайтамбо. Прогуляемся по его улочкам и на поезде, по живописной дороге через высокие горы и перевалы, отправимся в Агуас-Кальентес — последний населённый пункт у подножия Мачу-Пикчу.
Восхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-Пикчу
Да сбудутся мечты! Сегодня мы совершим восхождение на Мачу-Пикчу! На восходе солнца направимся ко входу в священный город и проведём там достаточно времени, чтобы вы успели насладиться таинственной атмосферой этих мест и сделать множество красивых кадров.
После поднимемся на лучшую смотровую точку на Мачу-Пикчу — скалу Уайна-Пикчу. Оттуда нам откроется потрясающий вид на долину с величественными скалами, острыми обрывами и зелёными холмами, окружающими загадочный древний город.
Радужные горы
Утром отправляемся к ещё одному месту мечты — знаменитым Радужным горам! Это чудо природы вошло в список National Geographic «100 мест, которые стоит посетить в течение жизни». Слои здесь образовались миллионы лет назад из красного песчаника — под воздействием климата, подземных вод и минеральных примесей он окрасился в жёлтый, зелёный, голубой и другие оттенки. Тут получаются потрясающие фотографии!
Перелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-Альто
После завтрака летим в столицу Боливии — город Ла-Пас, где окажемся уже через час полёта. Погуляем по контрастному мегаполису, расположенному на высоте 3600 метров, и пройдёмся по улицам с крутыми наклонами. Прокатимся по самой большой в мире сети фуникулёров города Эль-Альто, который находится ещё выше — на вершине горы в 4120 метров. Полюбуемся захватывающим видом всей долины Ла-Паса.
Перелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака Уюни
Встанем пораньше и совершим ещё один короткий перелёт до города Уюни. По прибытии разместимся в джипах и поедем в путешествие по захватывающему Альтиплано — плато в Андах, большая часть которого расположена в Боливии. Это потрясающее место с невероятными пейзажами, и у вас будет возможность в этом убедиться!
Сегодня мы посетим главную достопримечательность страны — солончак Уюни, куда стремятся попасть путешественники со всего мира. Реальность здесь кажется сном, а оптические иллюзии позволяют создать удивительные фотографии. Побываем на острове посреди пустыни, покрытом гигантскими кактусами. Доберёмся до затопленной части солончака, похожей на огромное зеркало. А вечером насладимся закатом, любуясь завораживающими видами под бокал вина.
Цветные лагуны Альтиплано и розовые фламинго
Сегодня продолжим исследовать Альтиплано и наслаждаться его фантастическими пейзажами. В этот день вас ждёт ещё одна потрясающая достопримечательность — цветные лагуны, где, благодаря наличию водорослей и питательных бактерий, обитают тысячи розовых фламинго. К ним можно подойти почти на расстояние вытянутой руки!
Долина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в Чили
В этот день отправимся к геотермальному полю Соль-де-Маньяна — долине Гейзеров. Посмотрим на фантастический пейзаж с грязевыми озёрами, бассейнами с кипящей грязью и вулканами, которых здесь насчитывается более 60. Затем посетим лагуну Бланка с водой белого оттенка и зеленовато-голубую лагуну Верде.
После пересечём границу с Чили и всего через час пути попадём в пустыню Атакама. Вечером отправимся любоваться невероятными видами и закатом в долину Луны.
Лагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздами
Позавтракав, отправимся исследовать высокогорную пустыню Атакама. Рассмотрим Валье-де-ла-Луну — Лунную долину — с образованиями из глины и песчаника, напоминающую поверхность другой планеты. Полюбуемся лагунами с чилийской стороны хребта Анд, окружёнными ярко-красными скалами и хребтами из застывшей лавы — сочетания цветов и фактур головокружительные!
К вечеру заселимся в отель посреди пустыни и будем наблюдать за звёздами и разглядывать Млечный путь!
Перелёт в Сантьяго, завершение программы
Утром совершим короткий перелёт в Сантьяго — столицу Чили. Оттуда можно сразу улететь домой, а можно продлить отпуск и остаться исследовать современный мегаполис и чилийскую культуру.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на маршруте
- Транспорт с профессиональными местными водителями
- Услуги гидов и турлидера
- Входные разрешения в национальные парки
- Билеты на все достопримечательности по программе
- Экспедиции на джипах в Боливии и Чили
- Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Лимы и из Сантьяго
- Внутренние перелёты - около $400
- 1-местное проживание (цена по запросу)
- Питание - $30 в сутки на человека