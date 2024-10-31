Мечты должны сбываться! Зовём в незабываемое приключение, полное уникальных достопримечательностей. Мы побываем в древнем «заоблачном» городе инков.Увидим место, где они добывали соль, и рассмотрим поразительно ровные круглые террасы, предположительно созданные

для выращивания различных культур. Погуляем по разноцветным горам, которые вошли в список National Geographic «100 мест, которые стоит посетить в течение жизни». Прокатимся по самой большой в мире сети фуникулёров, проедем на джипах по плато Альтиплано и посмотрим на солончак Уюни, где реальность и иллюзия словно сливаются воедино. Полюбуемся стаями розовых фламинго, фантастическими пейзажами долины Гейзеров и пустыни Атакама, разглядим Млечный путь и прикоснёмся к разнообразному культурному наследию трёх стран.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобится удобная одежда и обувь, дождевик, комплект тёплой одежды, куртка от ветра, шапка. Также можно взять с собой треккинговые палки.

Во всех местах, где мы ночуем, есть электричество и Wi-Fi. Также можно будет купить местные сим-карты и быть на связи большую часть времени в туре.

Авиабилеты лучше всего приобретать с составным маршрутом: Москва — Лима и Сантьяго — Москва. В оба направления перелёты осуществляются минимум с двумя пересадками. Самый удобный вариант — пересадки через Стамбул и Сан-Паулу. Также при наличии шенгенской визы можно рассмотреть более дешёвые перелёты через Европу.

Вам необходимо прилететь в день начала тура в удобное время. Но если у вас есть такая возможность, можно приехать на 1-2 дня пораньше, чтобы перестроиться под другой часовой пояс и посмотреть город.

Обратный вылет либо из Сантьяго в последний день тура, либо уже из Лимы днём позже.