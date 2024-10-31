Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили

Взойти на Мачу-Пикчу, увидеть Радужные горы, прокатиться на джипах по «другой» планете и обнять ламу
Мечты должны сбываться! Зовём в незабываемое приключение, полное уникальных достопримечательностей. Мы побываем в древнем «заоблачном» городе инков.

Увидим место, где они добывали соль, и рассмотрим поразительно ровные круглые террасы, предположительно созданные
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для выращивания различных культур.

Погуляем по разноцветным горам, которые вошли в список National Geographic «100 мест, которые стоит посетить в течение жизни».

Прокатимся по самой большой в мире сети фуникулёров, проедем на джипах по плато Альтиплано и посмотрим на солончак Уюни, где реальность и иллюзия словно сливаются воедино.

Полюбуемся стаями розовых фламинго, фантастическими пейзажами долины Гейзеров и пустыни Атакама, разглядим Млечный путь и прикоснёмся к разнообразному культурному наследию трёх стран.

5
1 отзыв
Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобится удобная одежда и обувь, дождевик, комплект тёплой одежды, куртка от ветра, шапка. Также можно взять с собой треккинговые палки.
Во всех местах, где мы ночуем, есть электричество и Wi-Fi. Также можно будет купить местные сим-карты и быть на связи большую часть времени в туре.
Авиабилеты лучше всего приобретать с составным маршрутом: Москва — Лима и Сантьяго — Москва. В оба направления перелёты осуществляются минимум с двумя пересадками. Самый удобный вариант — пересадки через Стамбул и Сан-Паулу. Также при наличии шенгенской визы можно рассмотреть более дешёвые перелёты через Европу.
Вам необходимо прилететь в день начала тура в удобное время. Но если у вас есть такая возможность, можно приехать на 1-2 дня пораньше, чтобы перестроиться под другой часовой пояс и посмотреть город.
Обратный вылет либо из Сантьяго в последний день тура, либо уже из Лимы днём позже.

Проживание. В отелях 3*, например, Hotel Antigua Miraflores в Лиме. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены для примера в программе 1-го дня

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Внедорожники Toyota Land Cruiser.

Уровень сложности. В туре будет несколько радиальных треккингов в горы, но особая физическая подготовка для данного маршрута не требуется. Программа трека специально разработана таким образом, чтобы ежедневно оптимально совмещать время в дороге и время на отдых. Всего на маршруте будет 2-3 ходовых дня. В каждый из этих дней мы будем проходить 15-20 км. Это примерно 6-7 часов пути. Остальные дни — это переезды, экскурсии, осмотр достопримечательностей либо отдых.

Дети. Без детей.

Виза. Для граждан РФ визы в страны по маршруту не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулки по Лиме

Встречаемся и отправляемся на экскурсию по Мирафлоресу — живописному и благополучному району Лимы у самого берега Тихого океана.

Вечером прогуляемся по 10-километровой набережной города и попробуем с желающими традиционные блюда: севиче из рыбы или морепродуктов, родиной которого считается Перу, и знаменитый коктейль «Писко сауэр» на основе перуанского спиртного напитка.

Встреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по ЛимеВстреча, прогулки по Лиме
2 день

Город Куско

Сегодня нам предстоит короткий перелёт в город Куско — древнюю столицу империи инков, расположенную в Андах на высоте более 3400 метров над уровнем моря, в плодородной долине Урубамба. Название в переводе с языка инков означает «центр мира», а само место овеяно множеством легенд.

Город КускоГород КускоГород КускоГород КускоГород КускоГород КускоГород Куско
3 день

Морай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-Кальентес

В этот день отправимся в долину Урубамба — Священную долину инков. Первым посетим археологический памятник Морай в 50 километрах от Куско. Здесь сохранились огромные круглые террасы, напоминающие амфитеатр, глубина которого около 30 метров. По самой распространённой версии, комплекс являлся своеобразной сельскохозяйственной лабораторией, где подбирались условия для выращивания различных культур.

Затем побываем в месте, где ещё древние инки добывали соль — на соляных копях Салинас-де-Марас. В каньоне с разноцветными бассейнами-ячейками среди высоких гор добыча соли ведётся и по сей день.

После доедем до атмосферного горного городка Ольянтайтамбо. Прогуляемся по его улочкам и на поезде, по живописной дороге через высокие горы и перевалы, отправимся в Агуас-Кальентес — последний населённый пункт у подножия Мачу-Пикчу.

Морай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-КальентесМорай и соляные копи Салинас-де-Марас, переезд в Агуас-Кальентес
4 день

Восхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-Пикчу

Да сбудутся мечты! Сегодня мы совершим восхождение на Мачу-Пикчу! На восходе солнца направимся ко входу в священный город и проведём там достаточно времени, чтобы вы успели насладиться таинственной атмосферой этих мест и сделать множество красивых кадров.

После поднимемся на лучшую смотровую точку на Мачу-Пикчу — скалу Уайна-Пикчу. Оттуда нам откроется потрясающий вид на долину с величественными скалами, острыми обрывами и зелёными холмами, окружающими загадочный древний город.

Восхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-ПикчуВосхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-ПикчуВосхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-ПикчуВосхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-ПикчуВосхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-ПикчуВосхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-ПикчуВосхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-ПикчуВосхождение на Мачу-Пикчу, скала Уайна-Пикчу
5 день

Радужные горы

Утром отправляемся к ещё одному месту мечты — знаменитым Радужным горам! Это чудо природы вошло в список National Geographic «100 мест, которые стоит посетить в течение жизни». Слои здесь образовались миллионы лет назад из красного песчаника — под воздействием климата, подземных вод и минеральных примесей он окрасился в жёлтый, зелёный, голубой и другие оттенки. Тут получаются потрясающие фотографии!

Радужные горыРадужные горыРадужные горыРадужные горыРадужные горыРадужные горыРадужные горыРадужные горы
6 день

Перелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-Альто

После завтрака летим в столицу Боливии — город Ла-Пас, где окажемся уже через час полёта. Погуляем по контрастному мегаполису, расположенному на высоте 3600 метров, и пройдёмся по улицам с крутыми наклонами. Прокатимся по самой большой в мире сети фуникулёров города Эль-Альто, который находится ещё выше — на вершине горы в 4120 метров. Полюбуемся захватывающим видом всей долины Ла-Паса.

Перелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-АльтоПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-АльтоПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-АльтоПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-АльтоПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-АльтоПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-АльтоПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-АльтоПерелёт в Ла-Пас, прогулка по городу, канатная дорога до Эль-Альто
7 день

Перелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака Уюни

Встанем пораньше и совершим ещё один короткий перелёт до города Уюни. По прибытии разместимся в джипах и поедем в путешествие по захватывающему Альтиплано — плато в Андах, большая часть которого расположена в Боливии. Это потрясающее место с невероятными пейзажами, и у вас будет возможность в этом убедиться!

Сегодня мы посетим главную достопримечательность страны — солончак Уюни, куда стремятся попасть путешественники со всего мира. Реальность здесь кажется сном, а оптические иллюзии позволяют создать удивительные фотографии. Побываем на острове посреди пустыни, покрытом гигантскими кактусами. Доберёмся до затопленной части солончака, похожей на огромное зеркало. А вечером насладимся закатом, любуясь завораживающими видами под бокал вина.

Перелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака УюниПерелёт в Уюни, поездка на джипах по плато Альтиплано до солончака Уюни
8 день

Цветные лагуны Альтиплано и розовые фламинго

Сегодня продолжим исследовать Альтиплано и наслаждаться его фантастическими пейзажами. В этот день вас ждёт ещё одна потрясающая достопримечательность — цветные лагуны, где, благодаря наличию водорослей и питательных бактерий, обитают тысячи розовых фламинго. К ним можно подойти почти на расстояние вытянутой руки!

Цветные лагуны Альтиплано и розовые фламингоЦветные лагуны Альтиплано и розовые фламингоЦветные лагуны Альтиплано и розовые фламингоЦветные лагуны Альтиплано и розовые фламингоЦветные лагуны Альтиплано и розовые фламингоЦветные лагуны Альтиплано и розовые фламингоЦветные лагуны Альтиплано и розовые фламингоЦветные лагуны Альтиплано и розовые фламинго
9 день

Долина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в Чили

В этот день отправимся к геотермальному полю Соль-де-Маньяна — долине Гейзеров. Посмотрим на фантастический пейзаж с грязевыми озёрами, бассейнами с кипящей грязью и вулканами, которых здесь насчитывается более 60. Затем посетим лагуну Бланка с водой белого оттенка и зеленовато-голубую лагуну Верде.

После пересечём границу с Чили и всего через час пути попадём в пустыню Атакама. Вечером отправимся любоваться невероятными видами и закатом в долину Луны.

Долина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в ЧилиДолина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в ЧилиДолина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в ЧилиДолина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в ЧилиДолина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в ЧилиДолина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в ЧилиДолина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в ЧилиДолина Гейзеров, лагуны, переезд в пустыню в Чили
10 день

Лагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздами

Позавтракав, отправимся исследовать высокогорную пустыню Атакама. Рассмотрим Валье-де-ла-Луну — Лунную долину — с образованиями из глины и песчаника, напоминающую поверхность другой планеты. Полюбуемся лагунами с чилийской стороны хребта Анд, окружёнными ярко-красными скалами и хребтами из застывшей лавы — сочетания цветов и фактур головокружительные!

К вечеру заселимся в отель посреди пустыни и будем наблюдать за звёздами и разглядывать Млечный путь!

Лагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздамиЛагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздамиЛагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздамиЛагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздамиЛагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздамиЛагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздамиЛагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздамиЛагуны и Лунная долина Атакамы, вечер в пустыне под звёздами
11 день

Перелёт в Сантьяго, завершение программы

Утром совершим короткий перелёт в Сантьяго — столицу Чили. Оттуда можно сразу улететь домой, а можно продлить отпуск и остаться исследовать современный мегаполис и чилийскую культуру.

Перелёт в Сантьяго, завершение программыПерелёт в Сантьяго, завершение программыПерелёт в Сантьяго, завершение программыПерелёт в Сантьяго, завершение программы

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на маршруте
  • Транспорт с профессиональными местными водителями
  • Услуги гидов и турлидера
  • Входные разрешения в национальные парки
  • Билеты на все достопримечательности по программе
  • Экспедиции на джипах в Боливии и Чили
  • Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Лимы и из Сантьяго
  • Внутренние перелёты - около $400
  • 1-местное проживание (цена по запросу)
  • Питание - $30 в сутки на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лима, время - по договорённости
Завершение: Сантьяго, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
31 окт 2024
Это был первый раз, когда я поехала в групповой тур и не занималась планированием и организацией сама. Ребята не просто сделали все самое сложное за нас, они сделали прекрасно! Маршрут
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супер - насыщенный, но при этом продуман так, что на всё хватает сил. Отличная организация тура, видовые места для ночевок, лучшие местные гиды, труднодоступные и роскошные локации, все было на высшем уровне) Отдельная магия-это сама группа, удивительным образом люди подобраны так, что в конце чувствуешь себя как при отъезде из детского лагеря, уже скучаешь по всем и хочешь скорее снова увидеться. После поездки я стала по-другому смотреть на групповые туры и уже подумываю о следующем)

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