Всё о Мойобамбе

Полезная информация о Мойобамбе

Что нужно знать о Мойобамбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мойобамбе
13:3101
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаМойобамба
По-английскиMoyobamba
Столица регионаМойобамба является столицей региона
Население города44 276 чел.
АэропортМойобамба MBP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота877 м. от уровня моря

Где находится Мойобамба на карте