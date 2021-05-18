Полезная информация о Пукальпе
Что нужно знать о Пукальпе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Капитан-Ролден, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пукальпе
16:0107
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Пукальпа
|По-английски
|Pucallpa
|Столица региона
|Пукальпа является столицей региона
|Население города
|310 750 чел.
|Аэропорт
|Капитан-Ролден PCL
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|155 м. от уровня моря
Где находится Пукальпа на карте
Пукальпа