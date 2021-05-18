Всё о Пукальпе

Полезная информация о Пукальпе

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Местное время в Пукальпе
16:0107
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаПукальпа
По-английскиPucallpa
Столица регионаПукальпа является столицей региона
Население города310 750 чел.
АэропортКапитан-Ролден PCL
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота155 м. от уровня моря

Где находится Пукальпа на карте

Пукальпа фото города
Пукальпа

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