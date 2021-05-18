Полезная информация о Трухильо
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Местное время в Трухильо
16:0118
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Трухильо
|По-английски
|Trujillo
|Столица региона
|Трухильо является столицей региона
|Население города
|747 450 чел.
|Аэропорт
|Трухильо TRU
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|31 м. от уровня моря
Где находится Трухильо на карте
Трухильо
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