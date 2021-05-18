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Полезная информация о Трухильо

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Местное время в Трухильо
16:0118
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаТрухильо
По-английскиTrujillo
Столица регионаТрухильо является столицей региона
Население города747 450 чел.
АэропортТрухильо TRU
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота31 м. от уровня моря

Где находится Трухильо на карте

Трухильо фото города
Трухильо

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