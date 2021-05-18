Всё об Уануко

Полезная информация об Уануко

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Местное время в Уануко
13:3113
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаУануко
По-английскиHuanuco
Столица регионаУануко является столицей региона
Население города147 959 чел.
АэропортУануко HUU
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота1 900 м. от уровня моря

Где находится Уануко на карте

Уануко фото города
Уануко

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