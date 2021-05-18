Полезная информация об Уануко
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Местное время в Уануко
13:3113
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Уануко
|По-английски
|Huanuco
|Столица региона
|Уануко является столицей региона
|Население города
|147 959 чел.
|Аэропорт
|Уануко HUU
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|1 900 м. от уровня моря
Где находится Уануко на карте
Уануко
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