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Полезная информация о Быдгощ

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Местное время в Быдгощ
20:3119
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаБыдгощ
По-английскиBydgoszcz
Столица регионаБыдгощ является столицей региона
Население города366 452 чел.
АэропортБыдгощ BZG
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота37 м. от уровня моря

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