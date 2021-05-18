Полезная информация о Быдгощ
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Местное время в Быдгощ
20:3119
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Быдгощ
|По-английски
|Bydgoszcz
|Столица региона
|Быдгощ является столицей региона
|Население города
|366 452 чел.
|Аэропорт
|Быдгощ BZG
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|37 м. от уровня моря
Где находится Быдгощ на карте
Быдгощ
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