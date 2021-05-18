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Полезная информация о Люблине

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Местное время в Люблине
23:0125
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаЛюблин
По-английскиLublin
Столица регионаЛюблин является столицей региона
Население города360 044 чел.
АэропортЛушан LUZ
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота183 м. от уровня моря

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