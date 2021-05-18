Полезная информация о Люблине
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Местное время в Люблине
23:0125
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Люблин
|По-английски
|Lublin
|Столица региона
|Люблин является столицей региона
|Население города
|360 044 чел.
|Аэропорт
|Лушан LUZ
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|183 м. от уровня моря
Где находится Люблин на карте
Люблин
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