Полезная информация о Торуни
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Местное время в Торуни
23:0131
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Торунь
|По-английски
|Torun
|Население города
|208 717 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|51 м. от уровня моря
Где находится Торунь на карте
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