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Полезная информация о Торуни

Что нужно знать о Торуни: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Торуни
23:0131
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаТорунь
По-английскиTorun
Население города208 717 чел.
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота51 м. от уровня моря

Где находится Торунь на карте

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