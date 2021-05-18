Всё о Закопане

Полезная информация о Закопане

Что нужно знать о Закопане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Закопане
23:0145
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаЗакопане
По-английскиZakopane
Население города27 580 чел.
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота819 м. от уровня моря

Где находится Закопане на карте

Популярные экскурсии в Закопане

Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
80
за чел.
Проследить путь горнолыжного курорта от пастушьего поселка до туристического центра Западных Татр