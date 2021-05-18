Полезная информация о Закопане
Что нужно знать о Закопане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Закопане
23:0145
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Закопане
|По-английски
|Zakopane
|Население города
|27 580 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|819 м. от уровня моря
Где находится Закопане на карте
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