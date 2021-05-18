Полезная информация об Авейру

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Местное время в Авейру
22:0217
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаАвейру
По-английскиAveiro
Столица регионаАвейру является столицей региона
Население города54 162 чел.
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Авейру на карте

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