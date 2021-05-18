Полезная информация о Браганце
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Местное время в Браганце
20:5018
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Браганца
|По-английски
|Braganca
|Столица региона
|Браганца является столицей региона
|Население города
|34 375 чел.
|Аэропорт
|Браганса BGC
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|673 м. от уровня моря
Где находится Браганца на карте
Браганца