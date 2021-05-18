Полезная информация о Браганце

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Местное время в Браганце
20:5018
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаБраганца
По-английскиBraganca
Столица регионаБраганца является столицей региона
Население города34 375 чел.
АэропортБраганса BGC
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота673 м. от уровня моря

Где находится Браганца на карте

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Браганца

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