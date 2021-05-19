Полезная информация об Эворе

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Местное время в Эворе
05:1251
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаЭвора
По-английскиEvora
Столица регионаЭвора является столицей региона
Население города55 620 чел.
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота269 м. от уровня моря

Где находится Эвора на карте

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